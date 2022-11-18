Оккупанты обстреляли Угледар и Новоукраинку, пострадавших нет – Кириленко

На донецком направлении были хаотические обстрелы окрестностей Авдеевской и Марьинской общин Фото: Павло Кириленко / Facebook

"На волновахском направлении под огонь попали Угледар и Новоукраинка. В Угледаре повреждены два дома. На донецком направлении были хаотические обстрелы окрестностей Авдеевской и Марьинской общин. На горловском направлении зафиксированы обстрелы возле Васюковки, Раздолевки и Бахмутского Соледарской общины и в окрестностях Торецкой общины. Последствия обстрелов уточняем", – сообщил он.

По словам Кириленко, жертв среди мирных жителей нет.

Кириленко сообщал, что 17 ноября вследствие обстрелов россиян в Донецкой области один мирный житель погиб, еще четверо были ранены.

С начала российского вторжения погибло 1214 мирных жителей области, еще 2608 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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