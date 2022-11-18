Оккупанты обстреляли Угледар и Новоукраинку, пострадавших нет – Кириленко

"На волновахском направлении под огонь попали Угледар и Новоукраинка. В Угледаре повреждены два дома. На донецком направлении были хаотические обстрелы окрестностей Авдеевской и Марьинской общин. На горловском направлении зафиксированы обстрелы возле Васюковки, Раздолевки и Бахмутского Соледарской общины и в окрестностях Торецкой общины. Последствия обстрелов уточняем", – сообщил он.
По словам Кириленко, жертв среди мирных жителей нет.
Кириленко сообщал, что 17 ноября вследствие обстрелов россиян в Донецкой области один мирный житель погиб, еще четверо были ранены.
С начала российского вторжения погибло 1214 мирных жителей области, еще 2608 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.