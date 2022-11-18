В Донецкой области 17 ноября один человек погиб, четверо получили ранения – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Еще четверо человек были ранены.

С начала российского вторжения погибло 1214 мирных жителей области, еще 2608 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.

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