В Донецкой области 17 ноября один человек погиб, четверо получили ранения – глава ОВА

Еще четверо человек были ранены.
С начала российского вторжения погибло 1214 мирных жителей области, еще 2608 получили ранения. При этом Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.