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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области 16 ноября от российских обстрелов ранения получили четверо мирных жителей – глава ОВА

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Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские войска 16 ноября ранили четырех мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 17 ноября.

Ранения получили трое жителей Бахмута и один – Переездного.

"Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого во время оккупации в Сосновом", – говорится в сообщении.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1213 мирных жителей, еще 2604 были ранены. При этом Кириленко отметил, что нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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