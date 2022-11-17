В Донецкой области 16 ноября от российских обстрелов ранения получили четверо мирных жителей – глава ОВА

Ранения получили трое жителей Бахмута и один – Переездного.
"Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого во время оккупации в Сосновом", – говорится в сообщении.
С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1213 мирных жителей, еще 2604 были ранены. При этом Кириленко отметил, что нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.