В Донецкой области 16 ноября от российских обстрелов ранения получили четверо мирных жителей – глава ОВА

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Ранения получили трое жителей Бахмута и один – Переездного.

"Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого во время оккупации в Сосновом", – говорится в сообщении.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1213 мирных жителей, еще 2604 были ранены. При этом Кириленко отметил, что нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.

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