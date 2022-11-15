В Донецкой области оккупанты убили мирного жителя – ОВА

"За 14 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Северном", – сообщил Кириленко.

Еще один человек, по его словам, получил ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела трех мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации поселка Новое.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1208 человек, еще 2593 мирных жителя получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.