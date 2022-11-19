ВСУ нанесли удары по более чем 12 районам техники и войск российских оккупантов – Генштаб

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 ноября в Украине уже погибло около 83 460 оккупантов.