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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удары по более чем 12 районам техники и войск российских оккупантов – Генштаб

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Полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля
Полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля
Фото: EPA

Украинская авиация за сутки 18 ноября нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 19 ноября.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 ноября в Украине уже погибло около 83 460 оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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