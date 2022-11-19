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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: Везде отвечаем и держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи

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Зеленский: Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, настоящие герои
Зеленский: Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои
Фото: president.gov.ua

В Донецкой области продолжаются чрезвычайно жестокие бои, и там "никаких смягчений боев или передышек" не было, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 18 ноября.

"Только за вчерашние сутки отбиты около 100 российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои, – подчеркнул он. – Я хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что нужно, ребята! Благодарю вас!"

Зеленский также выразил благодарность военнослужащим 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая защищает Украину на бахмутском направлении. "Разумная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают очень полезные результаты", – прокомментировал он.

Силы обороны Украины не уступают противнику ни на одном из участков фронта, сказал президент. 

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Везде отвечаем, везде держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 ноября начался 269-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В коне августа–сентябре Силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон). 

РФ с октября наносит массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, обстреливает в том числе жилые дома. В результате атак по энергообъектам, по состоянию на 18 ноября, из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве

В Кремле признают, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, пограничники, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий
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