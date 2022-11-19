Зеленский о ситуации на фронте: Везде отвечаем и держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи

Зеленский: Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои Фото: president.gov.ua

"Только за вчерашние сутки отбиты около 100 российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои, – подчеркнул он. – Я хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что нужно, ребята! Благодарю вас!"

Зеленский также выразил благодарность военнослужащим 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая защищает Украину на бахмутском направлении. "Разумная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают очень полезные результаты", – прокомментировал он.

Силы обороны Украины не уступают противнику ни на одном из участков фронта, сказал президент.

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Везде отвечаем, везде держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", – добавил Зеленский.

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