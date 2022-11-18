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Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, аварийных отключений стало меньше – Зеленский

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Зеленский сообщил, что сегодня аварийные отключения электричества 18 ноября применяли преимущественно в Одесской области и в Киеве
Зеленский сообщил, что сегодня аварийные отключения электричества 18 ноября применяли преимущественно в Одесской области и в Киеве
Фото: president.gov.ua

Украинские энергетики весь день 18 ноября восстанавливали техническую возможность электроснабжения, благодаря чему аварийных отключений в стране значительно меньше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

"По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные погодные графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве. Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевская область и Киев, очень тяжело – Одесская, а еще Винницкая и Тернопольская области", – сказал он. 

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что тотального блекаута в Украине не будет, несмотря на попытки оккупантов, а в Киеве если и произойдет, то продлится недолго. "Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется", – говорил он в эфире телемарафона 18 ноября. 

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае блекаута, на выход из него украинской энергосистеме потребуется от трех до семи дней. 

"Есть такая проблема – никто в мире еще ни разу такой эксперимент не проводил. Никто в мире не бросал в блекаут систему размером с украинскую и не пытался ее поднять – таких примеров не существует. Более того, столь массированных ракетных атак энергетическая система ни одной в мире страны никогда не переживала. Это уникальный украинский опыт. Но с точки зрения базовых расчетов, порядков и регламентов того, как будут происходить события в случае, если блекаут произойдет, положительный сценарий составит три дня, отрицательный – семь-десять дней на восстановление системы и восстановление полного потребления в системе", – сказал он на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, обращение
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