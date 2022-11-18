Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, аварийных отключений стало меньше – Зеленский

"По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные погодные графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве. Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевская область и Киев, очень тяжело – Одесская, а еще Винницкая и Тернопольская области", – сказал он.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что тотального блекаута в Украине не будет, несмотря на попытки оккупантов, а в Киеве если и произойдет, то продлится недолго. "Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется", – говорил он в эфире телемарафона 18 ноября.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае блекаута, на выход из него украинской энергосистеме потребуется от трех до семи дней.

"Есть такая проблема – никто в мире еще ни разу такой эксперимент не проводил. Никто в мире не бросал в блекаут систему размером с украинскую и не пытался ее поднять – таких примеров не существует. Более того, столь массированных ракетных атак энергетическая система ни одной в мире страны никогда не переживала. Это уникальный украинский опыт. Но с точки зрения базовых расчетов, порядков и регламентов того, как будут происходить события в случае, если блекаут произойдет, положительный сценарий составит три дня, отрицательный – семь-десять дней на восстановление системы и восстановление полного потребления в системе", – сказал он на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".