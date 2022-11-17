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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что РФ стремится к переговорам – МИД Украины

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Николенко: Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования
Николенко: Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook отреагировал на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, признавшего, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить к переговорам.

"Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – отметил Николенко. 

Он подчеркнул, что Россия ведет себя, как страна-террорист. 

"Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", – добавил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0Zu4USWq2nSFWSnGtXY6r6GqPRTMiQbQNPU64zdbswh6Ym9y185P2BrWc6iyr4nHWl

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Путиным. 

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МИД Украины, Дмитрий Песков, переговоры, ПВО, РСЗО, война России против Украины, ИГИЛ, инфраструктура, Олег Николенко
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