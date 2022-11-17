Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что РФ стремится к переговорам – МИД Украины

Николенко: Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

"Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Россия ведет себя, как страна-террорист.

"Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", – добавил спикер МИД.