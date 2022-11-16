Кремль готовил массированную атаку по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20 – Институт изучения войны

Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:

полностью выведет свои войска из Украины;

восстановит территориальную целостность Украины;

обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", – пояснили в ISW.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Как подчеркнули в Институте, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Президент России Владимир Путин не явился на саммит, а вместо этого подписал многочисленные указы о предоставлении почетных званий оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", – подытожили в ISW.