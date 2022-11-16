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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль готовил массированную атаку по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20 – Институт изучения войны

Атака РФ 15 ноября подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах
Атака РФ 15 ноября подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах
Фото: depositphotos.com

Кремль подготовил массированный ракетный удар 15 ноября по Украине до того, как президент Владимир Зеленский представил свое мирное предложение на саммите G20. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:

  • полностью выведет свои войска из Украины;
  • восстановит территориальную целостность Украины;
  • обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", – пояснили в ISW.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Как подчеркнули в Институте, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Президент России Владимир Путин не явился на саммит, а вместо этого подписал многочисленные указы о предоставлении почетных званий оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", – подытожили в ISW.

Контекст:

За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.

По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, война России против Украины, ISW
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