Кремль готовил массированную атаку по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20 – Институт изучения войны

Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:
"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", – пояснили в ISW.
В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.
Как подчеркнули в Институте, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.
В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.
"Президент России Владимир Путин не явился на саммит, а вместо этого подписал многочисленные указы о предоставлении почетных званий оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", – подытожили в ISW.
За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.