Путин "присвоил" российские звания четырем оккуппированным украинским городам

Мариуполю и Мелитополю были "присвоены" звания "Город воинской славы" за "мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества".

Луганску и Горловке вместе с рядом российских городов было "присвоено" звание "Город трудовой славы" за "значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".