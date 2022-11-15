"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками

"В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия. Например, 7 ноября загружен файл "путин мобшиза". 8 ноября – файл "путен". А сегодня – файл "пыня". С компа нажмите "скачать файл" – и там будут именно такие названия", – написал он.
В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 15, 2022
Например, 7 ноября загружен файл "путин мобшиза".
8 ноября - файл "путен".
А сегодня - файл "пыня".
С компа нажмите "скачать файл" - и там будут именно такие названия.https://t.co/GPu34kQLpF
Оплошность Скабеева исправила только под вечер.
"Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов "пыня" и "путин мобшиза" в своем ТГ-канале. И даже написала вот такой пост. Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в ее организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй", – написал пользователь Проф. Преображенский.
Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов "пыня" и "путин мобшиза" в своём ТГ-канале.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 15, 2022
И даже написала вот такой пост.
Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в её организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй. pic.twitter.com/qy5aQd5DUh
Сама Скабеева обвинила во всем украинские Telegram-каналы.
"Украинские ТГ-каналы и гражданин Израиля Собчак, надеясь обнаружить во мне диверсанта (а Собчак – еще и подругу-предателя), распространяют про меня какую-то чушь. Я вам так скажу: не надейтесь!" – написала она в своем Telegram-канале.
Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.