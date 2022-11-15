"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками

"В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия. Например, 7 ноября загружен файл "путин мобшиза". 8 ноября – файл "путен". А сегодня – файл "пыня". С компа нажмите "скачать файл" – и там будут именно такие названия", – написал он.

В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия.

Например, 7 ноября загружен файл "путин мобшиза".

8 ноября - файл "путен".

А сегодня - файл "пыня".



С компа нажмите "скачать файл" - и там будут именно такие названия.https://t.co/GPu34kQLpF — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 15, 2022

Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter

Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter

Оплошность Скабеева исправила только под вечер.

"Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов "пыня" и "путин мобшиза" в своем ТГ-канале. И даже написала вот такой пост. Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в ее организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй", – написал пользователь Проф. Преображенский.

Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов "пыня" и "путин мобшиза" в своём ТГ-канале.

И даже написала вот такой пост.

Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в её организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй. pic.twitter.com/qy5aQd5DUh — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 15, 2022

Сама Скабеева обвинила во всем украинские Telegram-каналы.

"Украинские ТГ-каналы и гражданин Израиля Собчак, надеясь обнаружить во мне диверсанта (а Собчак – еще и подругу-предателя), распространяют про меня какую-то чушь. Я вам так скажу: не надейтесь!" – написала она в своем Telegram-канале.