Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками

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Скабеева оправдалась за конфуз
Скабеева оправдалась за конфуз
Фото: Скабеева / Telegram

В социальных сетях обсуждают поступок российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая в своем Telegram-канале называла Путина пренебрежительными прозвищами при публикации. Этот факт 15 ноября установил и рассказал российский блогер, пишущий в Twitter под ником Проф. Преображенский.

"В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия. Например, 7 ноября загружен файл "путин мобшиза". 8 ноября – файл "путен". А сегодня – файл "пыня". С компа нажмите "скачать файл" – и там будут именно такие названия", – написал он.

Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter
Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter

Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter
Скриншот: Проф. Преображенский / Twitter

Оплошность Скабеева исправила только под вечер.

"Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов "пыня" и "путин мобшиза" в своем ТГ-канале. И даже написала вот такой пост. Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в ее организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй", – написал пользователь Проф. Преображенский.

Сама Скабеева обвинила во всем украинские Telegram-каналы.

"Украинские ТГ-каналы и гражданин Израиля Собчак, надеясь обнаружить во мне диверсанта (а Собчак – еще и подругу-предателя), распространяют про меня какую-то чушь. Я вам так скажу: не надейтесь!" – написала она в своем Telegram-канале.

Контекст:

Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.

Теги: Россия, Владимир Путин, телевидение, Украина, российская пропаганда, война России против Украины, Ольга Скабеева
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