Армия во время войны сильнее ФСБ. Путин очень боится заменить кем-то Шойгу, которому он 100% доверяет – Денисенко

"Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу... И многие, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать", – считает Денисенко.
Он подчеркнул, что российское министерство обороны – огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.
"Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, – это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет", – пояснил Денисенко.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подорвала авторитет Путина.
В ISW, кроме того, считают, что Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.