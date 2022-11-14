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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия во время войны сильнее ФСБ. Путин очень боится заменить кем-то Шойгу, которому он 100% доверяет – Денисенко

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В России звучит много критики в адрес Шойгу, но Путин не увольняет его
В России звучит много критики в адрес Шойгу, но Путин не увольняет его
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не намерен увольнять министра обороны Сергея Шойгу, несмотря на критику, считает исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Об этом он сказал 13 ноября "Радио НВ".

"Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу... И многие, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать", – считает Денисенко.

Он подчеркнул, что российское министерство обороны – огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

"Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, – это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет", – пояснил Денисенко.

Контекст:

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подорвала авторитет Путина

В ISW, кроме того, считают, что Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Теги: Россия, Владимир Путин, армия, ФСБ, Сергей Шойгу, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Вадим Денисенко, критика
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