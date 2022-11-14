Армия во время войны сильнее ФСБ. Путин очень боится заменить кем-то Шойгу, которому он 100% доверяет – Денисенко

В России звучит много критики в адрес Шойгу, но Путин не увольняет его Фото: EPA

"Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу... И многие, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать", – считает Денисенко.

Он подчеркнул, что российское министерство обороны – огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

"Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, – это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет", – пояснил Денисенко.