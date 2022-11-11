Касьянов: Путин, Патрушев и Бортников – это одно целое. Я предполагаю, что они вместе обсуждали и принимали решение о вторжении

Касьянов считает, что самые близкие на данный момент к Путину люди – это Бортников, Патрушев и Шойгу Фото: EPA

Гордон попросил Касьянова прокомментировать информацию, что Путина к войне с Украиной подталкивали Патрушев и Бортников и что "Путин не особо хотел воевать, а Шойгу – так не хотел воевать практически совсем".

"Я думаю, что в отношении Шойгу суждение правильное. А в отношении Патрушева, Бортникова и Путина примерно надо сказать, что это одно целое", – заявил экс-премьер-министр РФ.

Он допустил, что в этом случае никто никого не уговаривал, просто Путин с близким кругом принял решение.

"Они вместе, я так предполагаю, – вместе обсуждали и вместе принимали решение, что надо делать так. Это не то что Путин не хотел, а его, там, уговорили. Нет, это не так. Это все обсуждали, анализировали данные ФСБ", – сказал Касьянов.

Политик уточнил, что решение при этом российская верхушка приняла, опираясь на недостоверную информацию.

"Данные ФСБ оказались ложными: о том, что украинцы будут приветствовать [россиян], что украинский народ будет рад, счастлив и так далее. Мы знаем: есть специальные подразделения ФСБ, которые этим занимались. Значит, это было и в 2014 году, это было и сейчас. Поэтому я бы сказал, что это одно целое. Три человека – это вот самые близкие к Путину сегодня люди", – указал он.

В то же время Касьянов затруднился оценить степень влияния на Путина еще одного человека из его близкого окружения – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. По словам оппозиционера, в его время "Ковальчука вообще не было".

"Такой фамилии я даже не слышал. Поэтому я даже не знаю, что это за человек и какое влияние [он оказывает на Путина]. Из моего опыта, из моей практики, я ничего на этот счет сказать не могу... Но, судя по всему, что пишет пресса, наверное, это очень влиятельный и близкий бизнесмен к Путину, который стал миллиардером из-за Путина. Безусловно, это миллиардер путинской волны. Вероятно, оказывает [Ковальчук влияние на Путина]", – добавил Касьянов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube