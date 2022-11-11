ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Путин, Патрушев и Бортников – это одно целое. Я предполагаю, что они вместе обсуждали и принимали решение о вторжении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Касьянов считает, что самые близкие на данный момент к Путину люди это Бортников, Патрушев и Шойгу
Касьянов считает, что самые близкие на данный момент к Путину люди – это Бортников, Патрушев и Шойгу
Фото: EPA

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и министр обороны РФ Сергей Шойгу являются на данный момент самыми близкими к президенту РФ Владимиру Путину людьми. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

Гордон попросил Касьянова прокомментировать информацию, что Путина к войне с Украиной подталкивали Патрушев и Бортников и что "Путин не особо хотел воевать, а Шойгу – так не хотел воевать практически совсем".

"Я думаю, что в отношении Шойгу суждение правильное. А в отношении Патрушева, Бортникова и Путина примерно надо сказать, что это одно целое", – заявил экс-премьер-министр РФ.

Он допустил, что в этом случае никто никого не уговаривал, просто Путин с близким кругом принял решение.

"Они вместе, я так предполагаю, – вместе обсуждали и вместе принимали решение, что надо делать так. Это не то что Путин не хотел, а его, там, уговорили. Нет, это не так. Это все обсуждали, анализировали данные ФСБ", – сказал Касьянов.

Политик уточнил, что решение при этом российская верхушка приняла, опираясь на недостоверную информацию.

"Данные ФСБ оказались ложными: о том, что украинцы будут приветствовать [россиян], что украинский народ будет рад, счастлив и так далее. Мы знаем: есть специальные подразделения ФСБ, которые этим занимались. Значит, это было и в 2014 году, это было и сейчас. Поэтому я бы сказал, что это одно целое. Три человека – это вот самые близкие к Путину сегодня люди", – указал он.

В то же время Касьянов затруднился оценить степень влияния на Путина еще одного человека из его близкого окружения – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. По словам оппозиционера, в его время "Ковальчука вообще не было".

"Такой фамилии я даже не слышал. Поэтому я даже не знаю, что это за человек и какое влияние [он оказывает на Путина]. Из моего опыта, из моей практики, я ничего на этот счет сказать не могу... Но, судя по всему, что пишет пресса, наверное, это очень влиятельный и близкий бизнесмен к Путину, который стал миллиардером из-за Путина. Безусловно, это миллиардер путинской волны. Вероятно, оказывает [Ковальчук влияние на Путина]", – добавил Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

3 ноября издание The Times опубликовало расследование, в котором утверждается, что Патрушев и Бортников к лету 2021 года приняли решение о военном вторжении в Украину. Впоследствии они смогли убедить российского президента Владимира Путина в необходимости начать боевые действия.

Как утверждает издание, Шойгу по отношению к плану вторжения оказался, по характеристике издания, лишь "колеблющимся исполнителем". А большинство высокопоставленных российских чиновников и олигархов из окружения Путина, как следует из материала The Times, до последнего не знали, что решение о вторжении принято, и воспринимали постепенную эскалацию вокруг Украины как блеф со стороны Путина.

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оккупация, ФСБ, Сергей Шойгу, Михаил Касьянов, вторжение, Николай Патрушев, политика, Александр Бортников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Юрий Ковальчук, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (161972)
2
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (112433)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (71115)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (65946)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (62336)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (60164)
7
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (57526)
8
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (50642)
 
 
 
 