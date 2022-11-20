Зеленский: Африканские страны увидели, как Россия позорно заблокировала Черное море, начали открывать глаза

Зеленский: Мы реально сделали коридор в Черном море вместе с ООН Фото: president.gov.ua

"Африканские страны увидели, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море. Заблокировала поставки зерна – пшеницы, кукурузы – из Украины на Африканский континент. И когда страны начали это видеть, когда общества некоторых стран начали это чувствовать, тогда они начали открывать глаза", – сказал он.

Президент Украины констатировал, что "остаются некоторые страны Африки, которые на уровне лидеров не видят ни деструктивных действий России, ни помощи Украины, инициировавшей программы поддержки государств, страдающих от продовольственного кризиса".

"Есть страны, которым мы отправили корабли с зерном. Мы реально им помогаем. Мы реально сделали коридор в Черном море вместе с ООН. И сейчас отправились корабли с пшеницей, а некоторые государства Африки не видят этого на политическом уровне", – считает Зеленский.

Сложившуюся ситуацию он связал с "мощным влиянием российской пропаганды и дезинформации, которая распространяется на Африканском континенте в последние 30 лет".

"В то же время развитых отношений между Украиной и странами Африки долгие годы не было", – подчеркнул Зеленский.