ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии финансовую поддержку Украины и санкции против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский встретился с Домбровскисом в Киеве
Зеленский встретился с Домбровскисом в Киеве
Фото: Valdis Dombrovskis / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября в Киеве встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Домбровскиса за шаги по финансовой поддержке Украины со стороны ЕС, особенно с 24 февраля этого года, когда началось полномасштабное вторжение РФ.

"Чрезвычайно важна способность Украины и дальше выдерживать агрессию России, способность нашего бюджета выдержать финансовые вызовы, энергетический кризис, вызванный войной", – сказал президент.

Зеленский рассказал вице-президенту Еврокомиссии о последствиях ракетных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам, а также о мерах для быстрого восстановления всех систем жизнеобеспечения граждан.

Кроме этого, собеседники сфокусировались на вопросах безотлагательной финансовой поддержки Украины до конца текущего года и согласовании планов на 2023 год.

"Особое внимание было уделено макрофинансовой помощи Европейского союза, дополнительным инструментам привлечения ресурсов и координационной роли Брюсселя в финансовой поддержке Украины, в частности со стороны МВФ", – сообщила пресс-служба.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за представление новой программы финансовой помощи на 2023 год в объеме €18 млрд. По его словам, Украина ожидает первый транш уже в январе.

Домбровскис заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на РФ.

Они также обсудили план быстрого восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры и привлечения Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины, в частности, путем механизма использования российских активов, замороженных на территории ЕС.

Отдельно Зеленский и Домбровскис обсудили эффективность санкций против РФ, в частности, в энергетической, добывающей и банковской сферах, а также блокирование российских пропагандистских СМИ.

Зеленский подчеркнул важность признания РФ государством-террористом.

"Отдельно Владимир Зеленский остановился на достигнутых результатах по пути имплементации рекомендаций ЕС и интеграции нашей экономики во внутренний рынок Евросоюза. Он поблагодарил за решение о либерализации торговли между Украиной и ЕС до июня 2023 года и выразил надежду на превращение временной либерализации торговли в полную и постоянную. Кроме того, была отмечена важность продолжения либерализации автотранспортных перевозок, реализации пилотного проекта по интеграции во внутренний рынок ЕС в сфере роуминга и заключения соглашения о "промышленном безвизе", – сообщили в пресс-службе.

Также президент проинформировал Домбровскиса о запуске в Одессе гуманитарной программы "Зерно из Украины" и выразил надежду на участие руководства Еврокомиссии в этом мероприятии.

Вице-президент Еврокомиссии сообщил о "хорошей" встрече с Зеленским.

"Я подтвердил солидарность ЕС с Украиной, поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, убивая украинских граждан и разрушая инфраструктуру. Мы также обсудили  экстренную финансовую поддержку Евросоюза для дальнейшей экономической интеграции Украины и процесса вступления в ЕС", – написал он.

Домбровскис прибыл в Украину 18 ноября. Он также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

Евросоюз последовательно поддерживает Украину в войне, развязанной Российской Федерацией. В частности, ЕС ввел восемь пакетов санкций против России и предоставляет Украине финансовую, гуманитарную, военную помощь. Также страны ЕС принимают украинских беженцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Валдис Домбровскис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (114626)
2
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (112139)
3
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (90100)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (71068)
5
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (67582)
6
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (59144)
7
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (44787)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (41517)
 
 
 
 