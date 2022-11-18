Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии финансовую поддержку Украины и санкции против РФ

Зеленский поблагодарил Домбровскиса за шаги по финансовой поддержке Украины со стороны ЕС, особенно с 24 февраля этого года, когда началось полномасштабное вторжение РФ.

"Чрезвычайно важна способность Украины и дальше выдерживать агрессию России, способность нашего бюджета выдержать финансовые вызовы, энергетический кризис, вызванный войной", – сказал президент.

Зеленский рассказал вице-президенту Еврокомиссии о последствиях ракетных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам, а также о мерах для быстрого восстановления всех систем жизнеобеспечения граждан.

Кроме этого, собеседники сфокусировались на вопросах безотлагательной финансовой поддержки Украины до конца текущего года и согласовании планов на 2023 год.

"Особое внимание было уделено макрофинансовой помощи Европейского союза, дополнительным инструментам привлечения ресурсов и координационной роли Брюсселя в финансовой поддержке Украины, в частности со стороны МВФ", – сообщила пресс-служба.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за представление новой программы финансовой помощи на 2023 год в объеме €18 млрд. По его словам, Украина ожидает первый транш уже в январе.

Домбровскис заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на РФ.

Они также обсудили план быстрого восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры и привлечения Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины, в частности, путем механизма использования российских активов, замороженных на территории ЕС.

Отдельно Зеленский и Домбровскис обсудили эффективность санкций против РФ, в частности, в энергетической, добывающей и банковской сферах, а также блокирование российских пропагандистских СМИ.

Зеленский подчеркнул важность признания РФ государством-террористом.

"Отдельно Владимир Зеленский остановился на достигнутых результатах по пути имплементации рекомендаций ЕС и интеграции нашей экономики во внутренний рынок Евросоюза. Он поблагодарил за решение о либерализации торговли между Украиной и ЕС до июня 2023 года и выразил надежду на превращение временной либерализации торговли в полную и постоянную. Кроме того, была отмечена важность продолжения либерализации автотранспортных перевозок, реализации пилотного проекта по интеграции во внутренний рынок ЕС в сфере роуминга и заключения соглашения о "промышленном безвизе", – сообщили в пресс-службе.

Также президент проинформировал Домбровскиса о запуске в Одессе гуманитарной программы "Зерно из Украины" и выразил надежду на участие руководства Еврокомиссии в этом мероприятии.

Вице-президент Еврокомиссии сообщил о "хорошей" встрече с Зеленским.

"Я подтвердил солидарность ЕС с Украиной, поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, убивая украинских граждан и разрушая инфраструктуру. Мы также обсудили экстренную финансовую поддержку Евросоюза для дальнейшей экономической интеграции Украины и процесса вступления в ЕС", – написал он.

Good meeting @ZelenskyyUa in Kyiv.



I reaffirmed EU's solidarity with #Ukraine as Russia continues its brutal war, killing * citizens and destroying infrastructure.



We also discussed * emergency financial support to further Ukraine’s economic integration&EU accession process. pic.twitter.com/3brk2PIyrI — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 18, 2022

Домбровскис прибыл в Украину 18 ноября. Он также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем.