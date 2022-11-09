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Еврокомиссия предложила Украине до €18 млрд помощи в 2023 году

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Еврокомиссия выдвинула предложение о выделении средств для Украины
Еврокомиссия выдвинула предложение о выделении средств для Украины
Фото: pixabay.com

Европейская комиссия представила 9 ноября предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Регулярная финансовая помощь в размере в среднем €1,5 млрд в месяц поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от €3 млрд до €4 млрд в месяц. Поддержка, предложенная ЕС, должна быть подкреплена аналогичными усилиями других крупных доноров, чтобы покрыть все потребности Украины в финансировании на 2023 год, говорится в сообщении.

Средства будут предоставляться в виде кредитов на льготных условиях, которые должны быть погашены в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года.

"В знак еще одного выражения солидарности ЕС также предлагает покрыть расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС. Государства – члены ЕС и третьи страны также смогут добавлять в инструмент дополнительные средства, которые будут использоваться в качестве грантов, если они того пожелают. Затем средства будут направлены через бюджет ЕС, что позволит Украине получать поддержку скоординированным образом", – заявила Еврокомиссия.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и ее главу Урсулу фон дер Ляйен.

"Это проявление подлинной солидарности со стороны ЕС. Вместе противостоим агрессии России, будем вместе отстраивать Украину, вместе будем в ЕС", – написал он в Twitter.

Решение Еврокомиссии также прокомментировал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент будущей победы. Денежные средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит $38 млрд", – написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность фон дер Ляйен за лидерство, а также вице-председателю комиссии Валдису Домбровскису и правительству Чехии за адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского парламента и совета", – добавил Шмыгаль.

Контекст:

21 октября фон дер Ляйен сообщила, что саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

6 ноября в разговоре с Зеленским фон дер Ляйен рассказала, что уже на этой неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год.

8 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит инициативу по выделению €18 млрд помощи Украине.

Теги: Еврокомиссия, бюджет, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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