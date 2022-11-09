Еврокомиссия предложила Украине до €18 млрд помощи в 2023 году

Регулярная финансовая помощь в размере в среднем €1,5 млрд в месяц поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от €3 млрд до €4 млрд в месяц. Поддержка, предложенная ЕС, должна быть подкреплена аналогичными усилиями других крупных доноров, чтобы покрыть все потребности Украины в финансировании на 2023 год, говорится в сообщении.

Средства будут предоставляться в виде кредитов на льготных условиях, которые должны быть погашены в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года.

"В знак еще одного выражения солидарности ЕС также предлагает покрыть расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС. Государства – члены ЕС и третьи страны также смогут добавлять в инструмент дополнительные средства, которые будут использоваться в качестве грантов, если они того пожелают. Затем средства будут направлены через бюджет ЕС, что позволит Украине получать поддержку скоординированным образом", – заявила Еврокомиссия.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и ее главу Урсулу фон дер Ляйен.

"Это проявление подлинной солидарности со стороны ЕС. Вместе противостоим агрессии России, будем вместе отстраивать Украину, вместе будем в ЕС", – написал он в Twitter.

Вдячний Єврокомісії та Президенту @vonderleyen за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом €18 млрд на 2023 рік. Це вияв справжньої солідарності з боку ЄС. Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2022

Решение Еврокомиссии также прокомментировал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент будущей победы. Денежные средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит $38 млрд", – написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность фон дер Ляйен за лидерство, а также вице-председателю комиссии Валдису Домбровскису и правительству Чехии за адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского парламента и совета", – добавил Шмыгаль.