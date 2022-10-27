Украина ожидает получить от ЕС €3 млрд макрофинансовой помощи в течение ноября – декабря – Минфин

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 27 октября.
"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на €9 млрд, получили €3 млрд. Сейчас ожидаем €2,5 млрд в ноябре и €0,5 млрд – в декабре", – сказал он.
Марченко сообщил, что по поводу еще €3 млрд в Евросоюзе идут дебаты, в какой форме их предоставить.
"Мы, конечно, говорим, что нам они нужны", – подчеркнул он.
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа. В августе в Офисе президента Украины проинформировали, что второго транша Украина пока не получала, так как некоторые государства блокировали предоставление этой помощи.
7 сентября Европейская комиссия предложила выделить Украине дополнительную помощь в размере €5 млрд. 18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал о получении первых €2 млрд из этого пакета помощи.