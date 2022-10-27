Украина ожидает получить от ЕС €3 млрд макрофинансовой помощи в течение ноября – декабря – Минфин

Марченко: Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на €9 млрд, получили €3 млрд. Сейчас ожидаем €2,5 млрд в ноябре и €0,5 млрд – в декабре Фото: mof.gov.ua

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 27 октября.

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на €9 млрд, получили €3 млрд. Сейчас ожидаем €2,5 млрд в ноябре и €0,5 млрд – в декабре", – сказал он.

Марченко сообщил, что по поводу еще €3 млрд в Евросоюзе идут дебаты, в какой форме их предоставить.

"Мы, конечно, говорим, что нам они нужны", – подчеркнул он.