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Украина ожидает получить от ЕС €3 млрд макрофинансовой помощи в течение ноября – декабря – Минфин

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Марченко: Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на &euro;9 млрд, получили &euro;3 млрд. Сейчас ожидаем &euro;2,5 млрд в ноябре и &euro;0,5 млрд в декабре
Марченко: Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на €9 млрд, получили €3 млрд. Сейчас ожидаем €2,5 млрд в ноябре и €0,5 млрд – в декабре
Фото: mof.gov.ua

Украина получила €3 млрд макрофинансовой помощи Европейского союза из пакета на €9 млрд, анонсированного весной, и ожидает получения еще €3 млрд в ноябре – декабре.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 27 октября.

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на €9 млрд, получили €3 млрд. Сейчас ожидаем €2,5 млрд в ноябре и €0,5 млрд – в декабре", – сказал он.

Марченко сообщил, что по поводу еще €3 млрд в Евросоюзе идут дебаты, в какой форме их предоставить.

"Мы, конечно, говорим, что нам они нужны", – подчеркнул он.

Контекст:

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа. В августе в Офисе президента Украины проинформировали, что второго транша Украина пока не получала, так как некоторые государства блокировали предоставление этой помощи.

7 сентября Европейская комиссия предложила выделить Украине дополнительную помощь в размере €5 млрд. 18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал о получении первых €2 млрд из этого пакета помощи.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европейская комиссия, Евросоюз, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь, Минфин
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