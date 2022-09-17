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Украина получила грант от США в размере $1,5 млрд из целевого фонда Всемирного банка – Шмыгаль

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Правительство направит средства на выплату пенсий и программы соцпомощи
Правительство направит средства на выплату пенсий и программы соцпомощи
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,5 млрд. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль 17 сентября.

"Это последний транш из $4,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка", – пояснил Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы социальной помощи.

Премьер поблагодарил президента США Джозефа Байдена за поддержку Украины.

19 июля Кабмин Украины одобрил привлечение очередного гранта от США через фонд, созданный Всемирным банком, в размере $4,5 млрд.

8 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в $4,5 млрд в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE).

В ноябре Всемирный банк планирует выделить Украине $1 млрд дополнительной поддержки, сообщили 16 сентября в Минэкономики.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Теги: США, экономика, пенсии, Всемирный банк, финансовая помощь, транш, выплаты, финансы, пенсия, гранты, финансирование, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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