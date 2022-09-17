Украина получила грант от США в размере $1,5 млрд из целевого фонда Всемирного банка – Шмыгаль

"Это последний транш из $4,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка", – пояснил Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы социальной помощи.

Премьер поблагодарил президента США Джозефа Байдена за поддержку Украины.

До державного бюджету * надійшов грант у розмірі * 1,5 млрд. Це останній транш з * 4,5 млрд від * з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та * за підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022

19 июля Кабмин Украины одобрил привлечение очередного гранта от США через фонд, созданный Всемирным банком, в размере $4,5 млрд.

8 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в $4,5 млрд в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE).

В ноябре Всемирный банк планирует выделить Украине $1 млрд дополнительной поддержки, сообщили 16 сентября в Минэкономики.