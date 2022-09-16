Всемирный банк планирует выделить Украине $1 млрд дополнительной поддержки

"Пакет будет предусматривать финансирование на $1 млрд – это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки. Таким образом? общий объем финансирования проектов украинских предприятий составит более $3,3 млрд", – заявил замминистра экономики Александр Грибан.
Также Всемирный банк активно работает с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на $2 млрд. Эти средства также планируют использовать для введения финансовых инструментов в поддержку Украины.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.