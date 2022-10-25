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В 2023 году Украине будет необходимо $3–5 млрд помощи ежемесячно – МВФ

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Георгиева заявила, что украинские власти заслужили поддержку
Георгиева заявила, что украинские власти заслужили поддержку
Фото: EPA

Украине в 2023 году необходимо финансирование в размере от $3 млрд до $5 млрд ежемесячно. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, ее речь опубликовала пресс-служба Фонда.

"Мы здесь, чтобы обсудить крайне необходимую поддержку Украине, опустошенной войной на фоне пандемии. Мы должны поддержать происходящий в стране переход от чрезвычайной фазы управления экономикой к фазе восстановления, а также подготовить почву для успешного восстановления динамичной и конкурентоспособной экономики", – сказала она.

По словам Георгиевой, украинские власти заслужили эту поддержку.

"После вторжения России они проделали впечатляющую работу по управлению экономикой в чрезвычайно сложных условиях. И международное сообщество действовало решительно – оно объединилось, чтобы выделить в 2022 году гранты и кредиты на сумму $35 млрд для народа Украины. [...] Выплата всех выделенных средств в течение оставшихся месяцев года крайне необходима, и это будет иметь значение, особенно в свете недавнего ужасающего ущерба энергетической инфраструктуре", – сказала она.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что Фонд в 2022 году выделил Украине $2,7 млрд собственных ресурсов в рамках экстренного финансирования и направил дополнительно $2,2 млрд через управляемый счет. Георгиева подчеркнула, что потребности Украины в финансировании в 2023 году "огромны".

"По нашим текущим оценкам, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят от $3 млрд до $4 млрд, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны. Если разрушение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более масштабным, сумма может возрасти до $5 млрд. Это финансирование предназначено для того, что мы классифицируем как "этап восстановления", во время которого экономика стабилизируется, и страна следует соответствующему пакету макроэкономической политики", – сказала она.

Георгиева сказала, что к таким цифрам МВФ пришел "в тесном сотрудничестве" с украинскими властями при работе над госбюджетом на 2023 год.

"Это непростая задача, поскольку события на местах меняются каждый день, и очень сложно разработать набор макроэкономических прогнозов в качестве основы для бюджета. По нашим оценкам, в лучшем случае потребности Украины в финансировании составят около $3 млрд в месяц. Когда мы включаем дополнительное финансирование для увеличения импорта газа и некоторого ремонта критической инфраструктуры, мы быстро достигаем $4 млрд в месяц. Недавние ракетные атаки, которые явно нанесли гораздо больший ущерб, не только подтверждают правильность этих оценок, но и заставляют нас рассматривать верхний предел в $5 млрд", – заявила глава МВФ.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МВФ, финансовая помощь, Кристалина Георгиева, война России против Украины
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