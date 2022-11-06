До €18 млрд в 2023 году. Зеленский обсудил с фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине и санкции против Ирана

Фон дер Ляйен отметила, что "хорошо оставаться на связи с Зеленским" Фото: EPA

По его словам, политики обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий годы.

"Кроме того, побеседовали о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, а также об усилении санкций и противостоянии действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны", – добавил Зеленский.

В свою очередь фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что уже на этой неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год.

"Хорошо оставаться на связи с президентом Зеленским... ЕС будет на стороне Украины столько, сколько потребуется", – написала она.

Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa



Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023.



The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes.



* — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022

Как уточнили в пресс-службе Еврокомиссии, речь идет о пакете в размере до €1,5 млрд в месяц на общую сумму до €18 млрд, "что должно внести значительный вклад в покрытие потребностей Украины в финансировании на 2023 год".

"Оба лидера признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных государственных функций. Поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС. Финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой со стороны других крупных доноров", – говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подтвердила текущую работу ЕС по оказанию немедленной гуманитарной помощи Украине, особенно зимой.

Политики также обсудили экспорт сельскохозяйственной продукции Украины, в частности планы по расширению пропускной способности инициативы "Пути солидарности ЕС – Украина". С начала полномасштабной войны с Россией они использовались для перевозки большей части украинского сельскохозяйственного и прочего экспорта.

"Наконец, лидеры обсудили ужесточение санкций, а также негативную роль поддержки Ираном российской агрессии и ответные меры", – добавили в пресс-службе.