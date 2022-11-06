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До €18 млрд в 2023 году. Зеленский обсудил с фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине и санкции против Ирана

Фон дер Ляйен отметила, что "хорошо оставаться на связи с Зеленским"
Фон дер Ляйен отметила, что "хорошо оставаться на связи с Зеленским"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, политики обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий годы.

"Кроме того, побеседовали о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, а также об усилении санкций и противостоянии действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны", – добавил Зеленский.

В свою очередь фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что уже на этой неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год.

"Хорошо оставаться на связи с президентом Зеленским... ЕС будет на стороне Украины столько, сколько потребуется", – написала она.

Как уточнили в пресс-службе Еврокомиссии, речь идет о пакете в размере до €1,5 млрд в месяц на общую сумму до 18 млрд, "что должно внести значительный вклад в покрытие потребностей Украины в финансировании на 2023 год".

"Оба лидера признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных государственных функций. Поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС. Финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой со стороны других крупных доноров", – говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подтвердила текущую работу ЕС по оказанию немедленной гуманитарной помощи Украине, особенно зимой.

Политики также обсудили экспорт сельскохозяйственной продукции Украины, в частности планы по расширению пропускной способности инициативы "Пути солидарности ЕС – Украина". С начала полномасштабной войны с Россией они использовались для перевозки большей части украинского сельскохозяйственного и прочего экспорта.

"Наконец, лидеры обсудили ужесточение санкций, а также негативную роль поддержки Ираном российской агрессии и ответные меры", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.

Саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году, заявила фон дер Ляйен 21 октября. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Теги: Иран, санкции, Еврокомиссия, экономика, экспорт, помощь, Европейский союз, кредиты, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, санкции против Ирана, финансы, Евросоюз, макрофинансовая помощь, ЕС
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