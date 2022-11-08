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Евросоюз планирует выставить Украине ряд условий для финансовой помощи в 2023 году – Bloomberg

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ЕС планирует предоставлять помощь Украине в виде займов на очень выгодных условиях
ЕС планирует предоставлять помощь Украине в виде займов на очень выгодных условиях
Фото: depositphotos.com

Европейский союз 9 ноября намерен презентовать новый механизм предоставления Украине финансовой помощи в 2023 году. Она, как и анонсировали ранее в ЕС, составит €1,5 млрд в месяц, но будет иметь ряд условий. Об этом 7 ноября написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg поясняет, что его собеседники пожелали остаться анонимными, поскольку план еще обсуждается. 

Финансовую помощь Украине планируют оказывать в виде займов на очень выгодных условиях. Их можно будет использовать для покрытия неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и послевоенной реконструкции.

"Выдача кредитов будет сопровождаться условиями, которые Украина должна выполнить – в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, – которые поддержат ее усилия по вступлению в ЕС", – говорится в материале. 

По словам источников, план позволит Украине быть уверенной в регулярном получении денег на покрытие государственных расходов в течение года, но будет достаточно гибким для корректировки при необходимости.

Агентство отмечает, что Евросоюзу все еще необходимо одобрить выплату Украине оставшихся €3 млрд из обещанного пакета в 9 млрд на 2022 год. По информации Bloomberg, выплаты усложнились из-за того, что государства – члены ЕС разошлись во мнениях, предоставлять ли помощь в виде грантов или льготных кредитов. Столицы также спорят из-за объема гарантий, которые они должны предоставить, чтобы занять деньги на рынках.

Чтобы избежать дальнейших задержек, Еврокомиссия предложит использовать резервную "подушку" в бюджете ЕС в качестве гарантии сбора средств. Но этот вариант требует единогласной поддержки всех 27 государств – членов Евросоюза  для внесения поправок в бюджетную структуру ЕС, а Венгрия уже предупредила, что не поддержит долгосрочный план поддержки Украины от ЕС. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.

3 ноября Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. Предельный размер дефицита составляет 1,3 млрд грн. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что если Украина будет получать от партнеров $3 млрд ежемесячно, то удастся обойтись без эмиссии. 

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине пакете в размере до €1,5 млрд в месяц на общую сумму до €18 млрд в 2023 году. Евросоюз представит подготовленный пакет поддержки на этой неделе, анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 ноября. 

Теги: Еврокомиссия, экономика, помощь, Европейский союз, кредиты, финансовая помощь, выплаты, финансы, Евросоюз, макрофинансовая помощь, ЕС
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