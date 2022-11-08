Евросоюз планирует выставить Украине ряд условий для финансовой помощи в 2023 году – Bloomberg

ЕС планирует предоставлять помощь Украине в виде займов на очень выгодных условиях Фото: depositphotos.com

Bloomberg поясняет, что его собеседники пожелали остаться анонимными, поскольку план еще обсуждается.

Финансовую помощь Украине планируют оказывать в виде займов на очень выгодных условиях. Их можно будет использовать для покрытия неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и послевоенной реконструкции.

"Выдача кредитов будет сопровождаться условиями, которые Украина должна выполнить – в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, – которые поддержат ее усилия по вступлению в ЕС", – говорится в материале.

По словам источников, план позволит Украине быть уверенной в регулярном получении денег на покрытие государственных расходов в течение года, но будет достаточно гибким для корректировки при необходимости.

Агентство отмечает, что Евросоюзу все еще необходимо одобрить выплату Украине оставшихся €3 млрд из обещанного пакета в €9 млрд на 2022 год. По информации Bloomberg, выплаты усложнились из-за того, что государства – члены ЕС разошлись во мнениях, предоставлять ли помощь в виде грантов или льготных кредитов. Столицы также спорят из-за объема гарантий, которые они должны предоставить, чтобы занять деньги на рынках.

Чтобы избежать дальнейших задержек, Еврокомиссия предложит использовать резервную "подушку" в бюджете ЕС в качестве гарантии сбора средств. Но этот вариант требует единогласной поддержки всех 27 государств – членов Евросоюза для внесения поправок в бюджетную структуру ЕС, а Венгрия уже предупредила, что не поддержит долгосрочный план поддержки Украины от ЕС.