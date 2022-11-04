В 2023 году в Украине не планируют денежных эмиссий – министр финансов

"В этом году мы договорились с Национальным банком, что у нас есть определенный месячный предел, который мы можем себе позволить. И в этих пределах мы живем уже достаточно большой период времени и не будем злоупотреблять этим", – сказал он.

Министр считает, что есть возможность "до конца года спокойно дофинансировать все необходимые, приоритетные расходы, как минимум без расширения этого коридора" (величины эмиссии).

"На следующий год мы вообще не планируем эмиссионное финансирование. Подчеркиваю, монетарное финансирование на следующий год не планируем. Хотя мы такую опцию оставляем, но в целом не планируем. Если у нас будут средства от наших партнеров в размере $3 млрд ежемесячно, нам это не нужно вообще", – объяснил Марченко.

По его словам, главный вопрос – насколько это возможно сейчас обеспечить.