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В 2023 году в Украине не планируют денежных эмиссий – министр финансов

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В НБУ обещали сократить объемы печатания денег
В НБУ обещали сократить объемы печатания денег
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабинет Министров Украины договорился с Национальным банком, что злоупотреблять печатанием денег не будут. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 ноября.

"В этом году мы договорились с Национальным банком, что у нас есть определенный месячный предел, который мы можем себе позволить. И в этих пределах мы живем уже достаточно большой период времени и не будем злоупотреблять этим", – сказал он.

Министр считает, что есть возможность "до конца года спокойно дофинансировать все необходимые, приоритетные расходы, как минимум без расширения этого коридора" (величины эмиссии).

"На следующий год мы вообще не планируем эмиссионное финансирование. Подчеркиваю, монетарное финансирование на следующий год не планируем. Хотя мы такую опцию оставляем, но в целом не планируем. Если у нас будут средства от наших партнеров в размере $3 млрд ежемесячно, нам это не нужно вообще", – объяснил Марченко.

По его словам, главный вопрос – насколько это возможно сейчас обеспечить.

Контекст:

17 июня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова говорила, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны. Она назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

19 августа в Нацбанке заявляли, что будут сокращать объемы печатания денег.

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

3 ноября Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. Ожидается, что доходы госбюджета будут соответствовать 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Предельный размер дефицита составляет 1,3 млрд грн, или 20,6% прогнозированного ВВП, уточнила пресс-служба партии "Слуга народа".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, НБУ, бюджет, финансирование, Сергей Марченко, эмиссия
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