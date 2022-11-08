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Венгрия не поддержит долгосрочный план ЕС по поддержке Украины на €18 млрд

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Сийярто против долгосрочного плана помощи Украине, потому что он якобы был неэффективным во время пандемии коронавируса
Сийярто против долгосрочного плана помощи Украине, потому что он якобы был неэффективным во время пандемии коронавируса
Фото: EPA

Венгрия не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины на сумму в €18 млрд, о котором ранее говорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 7 ноября на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, видео опубликовано в его Facebook.

Он отметил, что Венгрия уже предоставила Украине значительную финансовую помощь и готова это делать и дальше – но на основании двусторонних договоренностей. А долгосрочный план на основе заимствований Венгрия не поддержит, потому что он был неэффективным во время пандемии коронавируса.

Венгерский министр добавил, что правительство его страны потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

"Мы готовы продлить финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие займы ЕС в этой сфере", – заявил он.

Также Сийярто в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским союзом против России, потому что они якобы не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/829438011589868/

Контекст:

21 октября фон дер Ляйен сообщила, что саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

6 ноября в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским фон дер Ляйен рассказала, что уже на этой неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, Венгрия, Европейский союз, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто
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