Венгрия не поддержит долгосрочный план ЕС по поддержке Украины на €18 млрд

Он отметил, что Венгрия уже предоставила Украине значительную финансовую помощь и готова это делать и дальше – но на основании двусторонних договоренностей. А долгосрочный план на основе заимствований Венгрия не поддержит, потому что он был неэффективным во время пандемии коронавируса.
Венгерский министр добавил, что правительство его страны потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.
"Мы готовы продлить финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие займы ЕС в этой сфере", – заявил он.
Также Сийярто в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским союзом против России, потому что они якобы не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.
21 октября фон дер Ляйен сообщила, что саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
6 ноября в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским фон дер Ляйен рассказала, что уже на этой неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год.