Венгрия не поддержит долгосрочный план ЕС по поддержке Украины на €18 млрд

Сийярто против долгосрочного плана помощи Украине, потому что он якобы был неэффективным во время пандемии коронавируса Фото: EPA

Он отметил, что Венгрия уже предоставила Украине значительную финансовую помощь и готова это делать и дальше – но на основании двусторонних договоренностей. А долгосрочный план на основе заимствований Венгрия не поддержит, потому что он был неэффективным во время пандемии коронавируса.

Венгерский министр добавил, что правительство его страны потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

"Мы готовы продлить финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие займы ЕС в этой сфере", – заявил он.

Также Сийярто в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским союзом против России, потому что они якобы не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.