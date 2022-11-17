Работу "зернового коридора" в Черном море продлили на четыре месяца

Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кроме того, Украина официально обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год и присоединить к ней порт Николаев. Как отметил Кубраков, Украина пока ожидает ответа.

Министр также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного Центра, поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", – резюмировал он.