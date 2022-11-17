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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работу "зернового коридора" в Черном море продлили на четыре месяца

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Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция
Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

В Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" по экспорту продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кроме того, Украина официально обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год и присоединить к ней порт Николаев. Как отметил Кубраков, Украина пока ожидает ответа.

Министр также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного Центра, поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0DPKpjR79HR3PUEires8duojfJXfF669zHu4ZXCq7k88VouLwaMqckkswCy9811ial

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. 

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него. 31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.  

Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Турция, ООН, война, Черное море, Стамбул, война России против Украины, Александр Кубраков, зерно
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