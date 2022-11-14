Из портов Украины в рамках "зерновой сделки" с 1 сентября вышли 456 судов – Мининфраструктуры

По "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки агропродукции Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В министерстве отметили, что за последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 12 судов с 400 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тыс. тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тыс. тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. Для Ливии 25 тыс. тонн зерна забрал балкер EAST WIND 1", – говорится в сообщении.

Также по "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки 317 тыс. тонн агропродукции.