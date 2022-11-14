Из портов Украины в рамках "зерновой сделки" с 1 сентября вышли 456 судов – Мининфраструктуры

В министерстве отметили, что за последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 12 судов с 400 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
"Среди них балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тыс. тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тыс. тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. Для Ливии 25 тыс. тонн зерна забрал балкер EAST WIND 1", – говорится в сообщении.
Также по "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки 317 тыс. тонн агропродукции.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.