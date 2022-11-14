ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из портов Украины в рамках "зерновой сделки" с 1 сентября вышли 456 судов – Мининфраструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки агропродукции
По "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

С 1 сентября из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли 456 судов, экспортировавших 10,7 млн тонн продовольствия из Украины в страны Азии, Европы и Африки. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

В министерстве отметили, что за последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 12 судов с 400 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тыс. тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тыс. тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. Для Ливии 25 тыс. тонн зерна забрал балкер EAST WIND 1", – говорится в сообщении.

Также по "зерновому коридору" в направлении Украины движутся шесть судов для загрузки 317 тыс. тонн агропродукции.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02aSWZUijZMxxxRpoe89wLbCqx2ZQGFLsggNqcaLc5HwwXwB99Yn8oYHLs9RmdikoWl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.

Теги: Украина, Одесса, Африка, экспорт, Йемен, голод, Европа, пшеница, Мининфраструктуры, Оман, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн
Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
32-летняя Дорофеева показала живот
32-летняя Дорофеева показала живот
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (537387)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (27447)
3
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22284)
4
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21995)
5
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21321)
6
Лещенко и Топольская развелись (15959)
7
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона (13503)
8
32-летняя Дорофеева показала живот (7686)
 
 
 
 