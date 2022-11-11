Из портов Украины в рамках "зерновой сделки" вышли четыре судна с агропродукцией, еще 25 – загружаются – Мининфраструктуры

На 25 судов, которые пребывают в портах Украины, загружается 741 тыс. тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

Об этом 11 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры Украины.

Кроме того, на 25 других судов, которые пребывают в портах, загружается 741 тыс. тонн украинской агропродукции.

"Вчера порты Большой Одессы приняли под загрузку четыре судна из 148 тыс. тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движется семь судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии (BUZBURUN M) и 40 тыс. тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M)", – говорится в сообщении.

Как отметили в Мининфраструктуры, всего в рамках "зерновой сделки" из портов Украины вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн. тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.