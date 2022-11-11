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Из портов Украины в рамках "зерновой сделки" вышли четыре судна с агропродукцией, еще 25 – загружаются – Мининфраструктуры

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На 25 судов, которые пребывают в портах Украины, загружается 741 тыс. тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры
На 25 судов, которые пребывают в портах Украины, загружается 741 тыс. тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

В рамках "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли еще четыре судна из 120 тыс. тонн агропродукции в страны Азии и Европы.

Об этом 11 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры Украины.

Кроме того, на 25 других судов, которые пребывают в портах, загружается 741 тыс. тонн украинской агропродукции.

"Вчера порты Большой Одессы приняли под загрузку четыре судна из 148 тыс. тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движется семь судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии (BUZBURUN M) и 40 тыс. тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M)", – говорится в сообщении.

Как отметили в Мининфраструктуры, всего в рамках "зерновой сделки" из портов Украины вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн. тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0U3rKQP9LPcsbqts2jbfjJWWhurDdmois4wbQQ9aQgsyh5ivUVKaaN2vdf4KaYNFsl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России, сообщили в Мининфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Афганистан, экспорт, Йемен, Эфиопия, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, сделка, судоходство, соглашение, зерно
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