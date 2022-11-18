Зеленский заявил, что вводимые Россией санкции "ни на что особо не влияют", и объяснил, зачем это Москве

Зеленский комментировал введение Россией санкций против политиков из Ирландии.
"Готовясь к этой встрече, я узнал, что на днях Россия ввела санкции против 52 политических деятелей вашей страны. Причем за что? За то, что ваша страна поддерживает европейские усилия для прекращения российского террора и для реанимации международного права", – сказал он.
Президент Украины считает, что "ограничения, которые вводит Россия, ни на что особо не влияют".
"Это больше пропагандистская вещь, чтобы на российском телевидении могли соврать, якобы Россия на что-то способна в дипломатии", – объяснил Зеленский.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.