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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что вводимые Россией санкции "ни на что особо не влияют", и объяснил, зачем это Москве

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Зеленский напомнил, что на российском телевидении говорят неправду
Зеленский напомнил, что на российском телевидении говорят неправду
Фото: president.gov.ua

Санкции, которые Россия вводит в отношении Запада, нужны российским властям для пропаганды. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 ноября в обращении к университетскому сообществу Ирландии, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

Зеленский комментировал введение Россией санкций против политиков из Ирландии.

"Готовясь к этой встрече, я узнал, что на днях Россия ввела санкции против 52 политических деятелей вашей страны. Причем за что? За то, что ваша страна поддерживает европейские усилия для прекращения российского террора и для реанимации международного права", – сказал он.

Президент Украины считает, что "ограничения, которые вводит Россия, ни на что особо не влияют".

"Это больше пропагандистская вещь, чтобы на российском телевидении могли соврать, якобы Россия на что-то способна в дипломатии", – объяснил Зеленский.

Контекст:

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, телевидение, санкции, пропаганда, Ирландия, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, обращение
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