Зеленский заявил, что вводимые Россией санкции "ни на что особо не влияют", и объяснил, зачем это Москве

Зеленский комментировал введение Россией санкций против политиков из Ирландии.

"Готовясь к этой встрече, я узнал, что на днях Россия ввела санкции против 52 политических деятелей вашей страны. Причем за что? За то, что ваша страна поддерживает европейские усилия для прекращения российского террора и для реанимации международного права", – сказал он.

Президент Украины считает, что "ограничения, которые вводит Россия, ни на что особо не влияют".

"Это больше пропагандистская вещь, чтобы на российском телевидении могли соврать, якобы Россия на что-то способна в дипломатии", – объяснил Зеленский.