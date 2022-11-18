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"Российская экономика откатилась на 30 лет назад". В МИД Украины показали, как действуют санкции против РФ, намекнув на отставку Сийярто

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Николенко предложил Сийярто самому подумать об отставке
Николенко предложил Сийярто самому подумать об отставке
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Спикер МИД Украины Олег Николенко 18 ноября в Facebook на примере конкретных цифр и тенденций опроверг заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который считает, что российская экономика "не пострадала от санкций".

"Он [Сийярто] призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку... А теперь давайте посмотрим цифры, предоставленные Советом Европейского союза, Всемирным банком и Международным валютным фондом", – предложил украинский дипломат.

Николенко привел следующие данные по России:

  • падение ВВП от 5,5 до 9%;
  • уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30–35%;
  • сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
  • выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
  • инфляция на уровне 22%;
  • невозможность импортировать технологии и комплектующие;
  • стремительное сокращение производства;
  • обесценение рынка капитала.

"Как бы в Москве или Будапеште ни пытались умалять эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – добавил он.

Николенко резюмировал, что "российская экономика откатилась на тридцать лет назад", а заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности.

"Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?" – добавляет Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0XrZvy6DmBRmM7hc6mXhJ3z5AQc9vxGtyD12biiTRanHFsosuNKqCchMbQegT5zLql

Сийярто 17 ноября заявил, что введение Евросоюзом санкций против России было "грубой ошибкой", которая якобы "привела к ущербу для стран ЕС", процитировало министра издание Magyar Hirlap

По его мнению, ЕС якобы избрал "худший из возможных ответов" после того, как РФ вторглась на территорию Украины. По словам министра, экономика союза якобы "движется к рецессиям", а экономика страны оккупанта "не пострадала".

Сийярто призвал лидеров ЕС, выступавших за введение санкций против России "выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии", и уйти в отставку.

"Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции", – считает он.

Кроме того, Сийярто  подтвердил, что правительство Венгрии сознательно продолжает сотрудничество со страной-агрессором – Россией, так как такое сотрудничество "обеспечивает энергетическую стабильность". Он заявил также, что "венгерское правительство является самым стабильным в Европе".

Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония после 24 февраля ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Прогнозируется начало работы над девятым пакетом санкций.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

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