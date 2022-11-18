"Российская экономика откатилась на 30 лет назад". В МИД Украины показали, как действуют санкции против РФ, намекнув на отставку Сийярто

"Он [Сийярто] призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку... А теперь давайте посмотрим цифры, предоставленные Советом Европейского союза, Всемирным банком и Международным валютным фондом", – предложил украинский дипломат.

Николенко привел следующие данные по России:

падение ВВП от 5,5 до 9%;

уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30–35%;

сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;

выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;

инфляция на уровне 22%;

невозможность импортировать технологии и комплектующие;

стремительное сокращение производства;

обесценение рынка капитала.

"Как бы в Москве или Будапеште ни пытались умалять эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – добавил он.

Николенко резюмировал, что "российская экономика откатилась на тридцать лет назад", а заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности.

"Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?" – добавляет Николенко.

Сийярто 17 ноября заявил, что введение Евросоюзом санкций против России было "грубой ошибкой", которая якобы "привела к ущербу для стран ЕС", процитировало министра издание Magyar Hirlap.

По его мнению, ЕС якобы избрал "худший из возможных ответов" после того, как РФ вторглась на территорию Украины. По словам министра, экономика союза якобы "движется к рецессиям", а экономика страны оккупанта "не пострадала".

Сийярто призвал лидеров ЕС, выступавших за введение санкций против России "выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии", и уйти в отставку.

"Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции", – считает он.

Кроме того, Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии сознательно продолжает сотрудничество со страной-агрессором – Россией, так как такое сотрудничество "обеспечивает энергетическую стабильность". Он заявил также, что "венгерское правительство является самым стабильным в Европе".