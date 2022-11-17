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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС в конце ноября может предложить девятый пакет санкций против РФ и Беларуси – журналист

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ЕС намерен утвердить новый пакет санкций против РФ
ЕС намерен утвердить новый пакет санкций против РФ
Фото: EPA

Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси, в конце ноября. Об этом в Twitter 16 ноября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Девятый пакет санкций ЕС в отношении России и Беларуси, вероятно, будет представлен в конце месяца с целью принятия в начале декабря", – написал журналист.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, санкции, война России против Украины, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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