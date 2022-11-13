В России из-за санкций острый дефицит лекарств, плановые операции переносятся на неопределенный срок – ГУР Минобороны Украины

В ведомстве отметили, что российские военные "активно обсуждают" приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца.

Появление такого приказа в России связывают с влиянием международных санкций на российскую экономику.

"Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в России на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российские военные считают реальной угрозу полной остановки поставок медикаментов из-за границы. Также, по их мнению, приказ минздрава связан с увеличением интенсивности боевых действий и ростом санитарных потерь оккупантов.

"В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не проводится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты", – отметили в Минобороны.

В то же время утвержденные календарные графики проведения плановых операций в РФ приходится пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, которые нуждаются в неотложном оперативном вмешательстве.