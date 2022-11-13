ГОРДОН
 
 
МИР

В России из-за санкций острый дефицит лекарств, плановые операции переносятся на неопределенный срок – ГУР Минобороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия самая подсанкционная страна в мире
Россия – самая подсанкционная страна в мире
Фото: depositphotos.com

В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов. Об этом 13 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что российские военные "активно обсуждают" приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца.

Появление такого приказа в России связывают с влиянием международных санкций на российскую экономику.

"Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в России на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российские военные считают реальной угрозу полной остановки поставок медикаментов из-за границы. Также, по их мнению, приказ минздрава связан с увеличением интенсивности боевых действий и ростом санитарных потерь оккупантов.

"В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не проводится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты", – отметили в Минобороны.

В то же время утвержденные календарные графики проведения плановых операций в РФ приходится пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, которые нуждаются в неотложном оперативном вмешательстве.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, медицина, санкции, экономика, лекарства, разведка, хирургия, чиновники, ГУР Минобороны Украины, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (351423)
2
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (68321)
3
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (44757)
4
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (39254)
5
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (33380)
6
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (24172)
7
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием (22403)
8
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (20869)
 
 
 
 