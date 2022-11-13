В России из-за санкций острый дефицит лекарств, плановые операции переносятся на неопределенный срок – ГУР Минобороны Украины

В ведомстве отметили, что российские военные "активно обсуждают" приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца.
Появление такого приказа в России связывают с влиянием международных санкций на российскую экономику.
"Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в России на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, российские военные считают реальной угрозу полной остановки поставок медикаментов из-за границы. Также, по их мнению, приказ минздрава связан с увеличением интенсивности боевых действий и ростом санитарных потерь оккупантов.
"В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не проводится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты", – отметили в Минобороны.
В то же время утвержденные календарные графики проведения плановых операций в РФ приходится пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, которые нуждаются в неотложном оперативном вмешательстве.
После вторжения РФ в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.