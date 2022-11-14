Евросоюз пока не планирует новых санкций против РФ – Боррель

Видео брифинга опубликовал официальный сайт ЕС.

По словам Борреля, страны-участницы "продолжают процедуру" и проводят консультации с юридическими службами.

"Можете быть уверены, что мы не остановились", – сказал Боррель.

Также идет подготовительная работа для расширения миссии подготовки украинских военных в странах ЕС. Она будет запущена в ближайшие две недели, отметил глава европейской дипломатии.

"Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию большой военной помощи Украине верна", – подчеркнул он.

После нападения РФ на Украину страны ЕС заморозили активы России на сумму €17,5 млрд. Как заявил 28 октября заявил спикер Еврокомиссии, основная часть средств задержана в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

Перед этим глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что для передачи этих денег на восстановление Украины нужно не только заморозить, но и изъять активы РФ, а для этого еще многое необходимо сделать".