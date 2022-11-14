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Евросоюз пока не планирует новых санкций против РФ – Боррель

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Страны-участница Союза проводят консультации, сообщил Боррель
Страны-участница Союза проводят консультации, сообщил Боррель
Фото: ЕРА

Евросоюз не готовит новых санкций против России. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об этом 14 ноября на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе.

Видео брифинга опубликовал официальный сайт ЕС.

По словам Борреля, страны-участницы "продолжают процедуру" и проводят консультации с юридическими службами.

"Можете быть уверены, что мы не остановились", – сказал Боррель.

Также идет подготовительная работа для расширения миссии подготовки украинских военных в странах ЕС. Она будет запущена в ближайшие две недели, отметил глава европейской дипломатии.

"Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию большой военной помощи Украине верна", – подчеркнул он.

После нападения РФ на Украину страны ЕС заморозили активы России на сумму €17,5 млрд. Как заявил 28 октября заявил спикер Еврокомиссии, основная часть средств задержана в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

Перед этим глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что для передачи этих денег на восстановление Украины нужно не только заморозить, но и изъять активы РФ, а для этого еще многое необходимо сделать". 

Контекст:

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Министр юстиции Денис Малюська заявил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Теги: Россия, санкции, Евросоюз, Жозеп Боррель
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