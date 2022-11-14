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Мирный договор может привести к пересмотру санкций против России – минфин США

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Со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет
Со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет
Фото: ЕРА

В случае заключения мирного соглашения с Украиной санкции против России могут быть пересмотрены, но сейчас для этого нет оснований. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен 13 ноября заявила в комментарии The Wall Street Journal.

По ее словам, возможное перемирие, вероятно, будет включать в себя изменения в условиях санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако, сейчас со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет.

"Я думаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая происходящее сейчас, все принятые меры должны остаться в силе", – сказала она.

Издание отмечает, что США и их союзники стремятся ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и надавить на ее финансовую систему. Тем не менее Москва продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 12,75 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, война России против Украины, Джанет Йеллен, минфин США
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