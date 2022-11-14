Мирный договор может привести к пересмотру санкций против России – минфин США

Со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет Фото: ЕРА

По ее словам, возможное перемирие, вероятно, будет включать в себя изменения в условиях санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако, сейчас со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет.

"Я думаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая происходящее сейчас, все принятые меры должны остаться в силе", – сказала она.

Издание отмечает, что США и их союзники стремятся ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и надавить на ее финансовую систему. Тем не менее Москва продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей.