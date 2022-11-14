Мирный договор может привести к пересмотру санкций против России – минфин США

По ее словам, возможное перемирие, вероятно, будет включать в себя изменения в условиях санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако, сейчас со стороны РФ нет никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо приемлемых для нее условиях, считает Джанет.
"Я думаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая происходящее сейчас, все принятые меры должны остаться в силе", – сказала она.
Издание отмечает, что США и их союзники стремятся ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и надавить на ее финансовую систему. Тем не менее Москва продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 12,75 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.