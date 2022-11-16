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Сийярто заявил, что Венгрия не будет обучать украинских военных в рамках миссии ЕС и не примет участия в ее финансировании

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Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по вопросу создания миссии, которое прошло 17 октября
Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по вопросу создания миссии, которое прошло 17 октября
Фото: EPA

Венгрия не будет участвовать в европейской тренировочной миссии для украинских военнослужащих и не станет ее финансировать. Об этом 14 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерского телеканала M1.

"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", – сказал венгерский премьер.

Он добавил, что его страна призывает Украину и Россию урегулировать войну дипломатическим путем – с помощью переговоров.

Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию миссии.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

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