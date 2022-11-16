Сийярто заявил, что Венгрия не будет обучать украинских военных в рамках миссии ЕС и не примет участия в ее финансировании

"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", – сказал венгерский премьер.
Он добавил, что его страна призывает Украину и Россию урегулировать войну дипломатическим путем – с помощью переговоров.
Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию миссии.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").