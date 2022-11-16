Сийярто заявил, что Венгрия не будет обучать украинских военных в рамках миссии ЕС и не примет участия в ее финансировании

Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по вопросу создания миссии, которое прошло 17 октября Фото: EPA

"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", – сказал венгерский премьер.

Он добавил, что его страна призывает Украину и Россию урегулировать войну дипломатическим путем – с помощью переговоров.

Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию миссии.