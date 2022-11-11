В США начались учения, имитирующие российское вторжение в Европу – The Times

По данным издания, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе британцы из элитного подразделения Rangers.

Они, пишет The Times, будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, который "похож на украинские степи". Сценарий тренировочных мероприятий сформулирован как "сухопутные боевые действия в Европе" либо "конфликт на острове в Тихом океане".

В рамках учений отрабатывается применение "скоплений разведывательных дронов", специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги, а также британских систем запуска управляемых ракет семейства GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

По словам одного из участников учений, война в Украине показала "определенные изменения" в практике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, из-за чего западным армиям необходимо "быстро адаптироваться к новым реалиям". Среди "экспериментальных практик" – также применение технологий цифровой обработки больших массивов разведданных, собранных БПЛА для принятия командных решений.

Помимо этого, военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях.

В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе. По данным The Times, Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter, которые "отражают смещение фокуса на европейский театр боевых действий".