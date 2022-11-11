В США начались учения, имитирующие российское вторжение в Европу – The Times

По данным издания, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе британцы из элитного подразделения Rangers.
Они, пишет The Times, будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, который "похож на украинские степи". Сценарий тренировочных мероприятий сформулирован как "сухопутные боевые действия в Европе" либо "конфликт на острове в Тихом океане".
В рамках учений отрабатывается применение "скоплений разведывательных дронов", специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги, а также британских систем запуска управляемых ракет семейства GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
По словам одного из участников учений, война в Украине показала "определенные изменения" в практике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, из-за чего западным армиям необходимо "быстро адаптироваться к новым реалиям". Среди "экспериментальных практик" – также применение технологий цифровой обработки больших массивов разведданных, собранных БПЛА для принятия командных решений.
Помимо этого, военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях.
В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе. По данным The Times, Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter, которые "отражают смещение фокуса на европейский театр боевых действий".
Угрозы со стороны российских пропагандистов и депутатов, а также белорусских политиков и военных, звучали в последнее время в адрес Польши, а также стран Балтии и даже стран НАТО, активно поддерживающих Украину с начала российского вторжения. Так, депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева на контролируемом государством-агрессором канале "Россия 1" назвал целями для ядерной атаки РФ не Украину, а Германию и Великобританию.
В мае депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Олег Морозов пригрозил Польше тем, что РФ нападет на нее сразу после войны в Украине. Американский сенатор Марко Рубио 2 октября в эфире CNN предположил, что после ряда поражений армии РФ на поле боя глава Кремля Владимир Путин может приказать атаковать аэропорты Польши.
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 23 мая на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, что западную часть Украины хотят "оторвать" Польша и НАТО и якобы такую же стратегию Запад реализует и в отношении Западной Беларуси.
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