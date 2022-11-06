В Польше проходят военные учения с участием США и Великобритании

"Они объединяют усилия войск из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и союзников, Великобритании и США, для дальнейшего укрепления возможностей оперативной совместимости", – говорится в сообщении.

#Puma22 has just commenced! Being the biggest Visegrad Group countries' exercise of the year, it joints increased efforts of #V4 states' troops * and Allies from * & * further strengthening interoperability capabilities. #StrongerTogether #DeterAndDefend pic.twitter.com/3uKDuLpzSy — Poland MOD * (@Poland_MOD) November 4, 2022

Учения продлятся до 9 ноября. В них принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, отметило польско агентство PAP. Задействовано 300 единиц техники, в частности танки Leopard.

Как заявил агентству представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский, цель учений – улучшение совместимости войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками. Учения опираются на опыт и уроки, "полученные во время войны в Украине", отметило СМИ.