ГОРДОН
 
 
МИР

Депутат Госдумы Гурулев предложил нанести ядерные удары по Германии и Британии: Авиабаза Рамштайн – цель, конечно, жирная, но не самая срочная

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гурулев грозит превратить Великобританию в "марсианскую пустыню"
Гурулев грозит превратить Великобританию в "марсианскую пустыню"
Фото: Андрей Гурулев / депутат Государственной Думы / Telegram

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева на контролируемом государством-агрессором канале "Россия 1" назвал целями для ядерной атаки РФ не Украину, а Германию и Великобританию. Тезисы своего выступления в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Гурулев опубликовал 19 сентября в Telegram.

Гурулев подчеркнул, что когда Байден и западные аналитики рассуждают о последствиях, которые будет иметь для страны-агрессора применение Россией ядерного оружия, они говорят об ударе по Украине, однако цели, по его словам, будут совсем другими.

"Довольный, сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его кончину", – сообщил депутат Госдумы РФ.

В следующем своем посте в Telegram Гурулев уточнил, что у РФ, по его мнению, "есть реальные цели".

"Это авиабаза Рамштайн в Германии, цель, конечно, жирная, но не самая срочная", – написал депутат.

"Если территории РФ будет представлена реальная угроза, то мы полноправны ядерное оружие использовать (так у Гурулева. – "ГОРДОН")", –.убежден он.

Ядерную войну, по мнению Гурулева, применение Россией ядерного оружия не спровоцирует.

"Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на "Калибрах", "Искандерах", бомбы на самолетах. Целью будет Британия, а когда от нее останется марсианская пустыня, то ради кого использовать 5-ю статью НАТО? Стратегический наш потенциал можно не использовать, оставить в резерве. У самой Британии 245 ядерных зарядов, по уму их можно моментально обескровить", – подытожил Гурулев.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Байден назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден сказал, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.

17 сентября Байден в очередной раз предупредил Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в Украине.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, оружие, Великобритания, ядерное оружие, Берлин, Госдума, угрозы, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, авиабаза, удары, Британия, российские оккупанты, Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (254329)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (109385)
3
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (98569)
4
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (52896)
5
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (22620)
6
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (20734)
7
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках (16857)
8
Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео (13323)
 
 
 
 