Депутат Госдумы Гурулев предложил нанести ядерные удары по Германии и Британии: Авиабаза Рамштайн – цель, конечно, жирная, но не самая срочная

Гурулев подчеркнул, что когда Байден и западные аналитики рассуждают о последствиях, которые будет иметь для страны-агрессора применение Россией ядерного оружия, они говорят об ударе по Украине, однако цели, по его словам, будут совсем другими.
"Довольный, сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его кончину", – сообщил депутат Госдумы РФ.
В следующем своем посте в Telegram Гурулев уточнил, что у РФ, по его мнению, "есть реальные цели".
"Это авиабаза Рамштайн в Германии, цель, конечно, жирная, но не самая срочная", – написал депутат.
"Если территории РФ будет представлена реальная угроза, то мы полноправны ядерное оружие использовать (так у Гурулева. – "ГОРДОН")", –.убежден он.
Ядерную войну, по мнению Гурулева, применение Россией ядерного оружия не спровоцирует.
"Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на "Калибрах", "Искандерах", бомбы на самолетах. Целью будет Британия, а когда от нее останется марсианская пустыня, то ради кого использовать 5-ю статью НАТО? Стратегический наш потенциал можно не использовать, оставить в резерве. У самой Британии 245 ядерных зарядов, по уму их можно моментально обескровить", – подытожил Гурулев.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Байден назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
1 августа Байден сказал, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.
Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.
17 сентября Байден в очередной раз предупредил Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в Украине.