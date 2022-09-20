Депутат Госдумы Гурулев предложил нанести ядерные удары по Германии и Британии: Авиабаза Рамштайн – цель, конечно, жирная, но не самая срочная

Гурулев подчеркнул, что когда Байден и западные аналитики рассуждают о последствиях, которые будет иметь для страны-агрессора применение Россией ядерного оружия, они говорят об ударе по Украине, однако цели, по его словам, будут совсем другими.

"Довольный, сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его кончину", – сообщил депутат Госдумы РФ.

В следующем своем посте в Telegram Гурулев уточнил, что у РФ, по его мнению, "есть реальные цели".

"Это авиабаза Рамштайн в Германии, цель, конечно, жирная, но не самая срочная", – написал депутат.

"Если территории РФ будет представлена реальная угроза, то мы полноправны ядерное оружие использовать (так у Гурулева. – "ГОРДОН")", –.убежден он.

Ядерную войну, по мнению Гурулева, применение Россией ядерного оружия не спровоцирует.

"Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на "Калибрах", "Искандерах", бомбы на самолетах. Целью будет Британия, а когда от нее останется марсианская пустыня, то ради кого использовать 5-ю статью НАТО? Стратегический наш потенциал можно не использовать, оставить в резерве. У самой Британии 245 ядерных зарядов, по уму их можно моментально обескровить", – подытожил Гурулев.