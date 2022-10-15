Сийярто назвал "провокацией" планы установить герб Украины на замке в Мукачево

Сийярто назвал снос статуи орла "ненужной провокацией против венгров", пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской областной государственной администрации Виктору Миките, которого назвал "просто прекрасным человеком".

"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастируют с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", – сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что не имеет значения, кто устроил "провокацию со снятием орла-турула, поскольку задача Венгрии сейчас – встать на защиту венгров Закарпатья".

Как отмечает "Украинская правда", именно турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора (в результате Венгрия лишилась большей части территорий).