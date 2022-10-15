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Сийярто назвал "провокацией" планы установить герб Украины на замке в Мукачево

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Мукачевский горсовет решил сменить статую орла на трезубец
Мукачевский горсовет решил сменить статую орла на трезубец
Фото: life.ko.net.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 14 октября вызвал в министерство временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета демонтировать с замка "Паланок" статую орла-турула и заменить его на трезубец. Об этом сам Сийярто рассказал InfoRadio.

Сийярто назвал снос статуи орла "ненужной провокацией против венгров", пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской областной государственной администрации Виктору Миките, которого назвал "просто прекрасным человеком".

"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастируют с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", – сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что не имеет значения, кто устроил "провокацию со снятием орла-турула, поскольку задача Венгрии сейчас – встать на защиту венгров Закарпатья".

Как отмечает "Украинская правда", именно турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора (в результате Венгрия лишилась большей части территорий).

Контекст:

13 октября Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланок" орла-турула и заменить его на трезубец.

"Паланок", или Мукачевский замок, расположен в Мукачево на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. Точная дата основания замка неизвестна, впервые он упоминается в документах, датирующихся XI веком.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Венгрия, Мукачево, Закарпатская область, Петер Сийярто
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