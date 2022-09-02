"Отсидеться не удастся". В МИД ответили на слова Сийярто об ослаблении Европы из-за войны

Слова Сийярто сегодня процитировало российское государственное агентство ТАСС: "Лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности".
По мнению Николенко, к ослаблению ЕС приводят попытки разрушить внутреннее единство на континенте.
"Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны", – написал он.
Представитель МИД подчеркнул, что российская агрессия – гибридная, она бьет не только оружием, но и экономическим шантажом. Он напомнил, что Кремль начал шантажировать европейских потребителей перерывами в поставках и ценой на энергоресурсы еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", – напомнил Николенко.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
Когда министры энергетики стран ЕС 26 июля утверждали срочный план экономии газа, Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян. 31 августа, на встрече глав МИДов в Праге Сийярто заявил, что ЕС не введёт полный запрет на выдачу виз гражданам России, поскольку по этому поводу "нет единодушия". "Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет. Несколько государств-членов проголосовали против этого, включая меня", – сказал он.