"Отсидеться не удастся". В МИД ответили на слова Сийярто об ослаблении Европы из-за войны

Николенко: Украинцы платят жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Слова Сийярто сегодня процитировало российское государственное агентство ТАСС: "Лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности".

По мнению Николенко, к ослаблению ЕС приводят попытки разрушить внутреннее единство на континенте.

"Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны", – написал он.

Представитель МИД подчеркнул, что российская агрессия – гибридная, она бьет не только оружием, но и экономическим шантажом. Он напомнил, что Кремль начал шантажировать европейских потребителей перерывами в поставках и ценой на энергоресурсы еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", – напомнил Николенко.