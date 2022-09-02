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"Отсидеться не удастся". В МИД ответили на слова Сийярто об ослаблении Европы из-за войны

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Николенко: Украинцы платят жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны
Николенко: Украинцы платят жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Нападение России на Украину – это нападение на весь мир. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко так ответил в Facebook на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европы и жители ЕС не заслуживают таких страданий.

Слова Сийярто сегодня процитировало российское государственное агентство ТАСС: "Лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности".

По мнению Николенко, к ослаблению ЕС приводят попытки разрушить внутреннее единство на континенте.

"Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны", – написал он.

Представитель МИД подчеркнул, что российская агрессия – гибридная, она бьет не только оружием, но и экономическим шантажом. Он напомнил, что Кремль начал шантажировать европейских потребителей перерывами в поставках и ценой на энергоресурсы еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", – напомнил Николенко. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02yyNr161BXbF7r7MGL1m9CzWKDqvLnsWBkB2tkDnNvJt2ZEx9tdDyeS1MT9Uh6Zkql

Контекст:

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

Когда министры энергетики стран ЕС 26 июля утверждали срочный план экономии газа, Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян. 31 августа, на встрече глав МИДов в Праге Сийярто заявил, что ЕС не введёт полный запрет на выдачу виз гражданам России, поскольку по этому поводу "нет единодушия". "Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет. Несколько государств-членов проголосовали против этого, включая меня", – сказал он.

Теги: Россия, МИД Украины, МИД Венгрии, шантаж, война России против Украины, Петер Сийярто, Олег Николенко
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