За девять месяцев войны россияне полностью разрушили в Украине 332 учреждения образования – Зеленский

"Знаете, сколько образовательных учреждений в Украине российская армия разрушила за девять месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 332 разрушены полностью", – сказал Зеленский.
Он уточнил, что речь идет о таких учреждениях, как университеты и школы.
Зеленский обратил внимание, что при этом Россия подписала итоговый документ проходившего на Бали саммита G20, в 44-м пункте которого сказано: "Доступ к образованию является правом человека и ключевым инструментом инклюзивного и устойчивого экономического обновления".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.
31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.