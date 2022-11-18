За девять месяцев войны россияне полностью разрушили в Украине 332 учреждения образования – Зеленский

По данным Минобразования, образовательный процесс 1 сентября начали в Украине почти 13 тыс. школ Фото: pixabay.com

"Знаете, сколько образовательных учреждений в Украине российская армия разрушила за девять месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 332 разрушены полностью", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о таких учреждениях, как университеты и школы.

Зеленский обратил внимание, что при этом Россия подписала итоговый документ проходившего на Бали саммита G20, в 44-м пункте которого сказано: "Доступ к образованию является правом человека и ключевым инструментом инклюзивного и устойчивого экономического обновления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)