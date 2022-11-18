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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За девять месяцев войны россияне полностью разрушили в Украине 332 учреждения образования – Зеленский

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По данным Минобразования, образовательный процесс 1 сентября начали в Украине почти 13 тыс. школ
По данным Минобразования, образовательный процесс 1 сентября начали в Украине почти 13 тыс. школ
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 ноября в обращении к университетскому сообществу Ирландии, что российские оккупанты разрушили в Украине сотни образовательных учреждений и тысячи повредили. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Знаете, сколько образовательных учреждений в Украине российская армия разрушила за девять месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 332 разрушены полностью", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о таких учреждениях, как университеты и школы.

Зеленский обратил внимание, что при этом Россия подписала итоговый документ проходившего на Бали саммита G20, в 44-м пункте которого сказано: "Доступ к образованию является правом человека и ключевым инструментом инклюзивного и устойчивого экономического обновления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, образование, война, армия РФ, Ирландия, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, президент, школы, саммит G20, российские оккупанты, россияне
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