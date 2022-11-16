Итоговая декларация G20: “Почти все” осудили войну против Украины

В документе указано, что против развязанной Россией войны выступили "большинство членов" G20.

"Мы подтверждаем нашу позицию, которая высказывались на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН, самым решительным образом осуждая агрессию со стороны Российской Федерации против Украины и требуем ее полного и безоговорочного выхода с территории Украины. Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие хрупкости в мировой экономике – сдерживает рост, увеличивает инфляцию, ослабляет энергетическую и продовольственной безопасности и повышает риски для финансовой стабильности", – говорится в декларации.

Авторы документа отмечают, что на саммите "были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций". Участники саммита также признали, что "G20 не является форумом для решения вопросов безопасности", но они имеют серьезные последствия для мировой экономики.

В итоговом документе G20 заключение при посредничеств ООН и Турции "зерновой сделки". Договор о безопасном экспорте продовольствия и удобрений из украинских портов в Черном море "ослабил напряженность и предотвратил голод в развивающихся странах", считают участники встречи.