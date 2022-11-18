Пионтковский: Саммит G7 в октябре превратился в саммит G8. Фактически его вел Зеленский

"12 октября был созван саммит "Большой семерки", который по ходу дела превратился в саммит "Большой восьмерки". Фактически президент Украины Владимир Зеленский вел этот саммит", – считает аналитик.
По его мнению, этот саммит имел важное значение, поскольку страны G7 публично согласились с мирным планом, предложенным Украиной, а также пообещали наказать президента России Владимира Путина.
"Там, во-первых, Путин был назван военным преступником. Во-вторых там все подписались – от [президента США Джо] Байдена до [Марио] Драги, который в последний раз исполнял обязанности премьера [Италии], – что "полностью поддерживаем предложенный нам господином Зеленским план справедливого мира", состоящий из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины и возвращения к границам 1991 года; обеспечение гарантий безопасности Украины в дальнейшем; восстановление экономика Украины в том числе за счет репараций, наложенных на государство-агрессора; привлечение к суду главных военных преступников", – перечислил Пионтковский.
После того, как этот план был включен в заявление "Большой семерки", он стал ее ультиматумом Путину, считает политолог.
"Это уже не план Зеленского. Это уже ультиматум "Большой восьмерки", включающей себя Украину и семь ведущих индустриальных держав мира", – сказал он.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В работе объединения также принимают участие лидеры Европейского союза. Ранее блок назывался G8, в него еще входила Россия, но ее исключили из организации в 2014 году из-за аннексии украинского полуострова Крым.
12 октября 2022 года страны G7 провели срочное онлайн-заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией территории Украины.
На заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ввести дополнительные санкции против России, как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.
В своем заявлении страны G7 осудили ракетные обстрелы Украины и напомнили России, что неизбирательное нападение на гражданское население является военным преступлением. "Мы привлечем к ответственности президента Путина и виновных", – пообещали лидеры "Большой семерки".