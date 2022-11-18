Пионтковский: Саммит G7 в октябре превратился в саммит G8. Фактически его вел Зеленский

"12 октября был созван саммит "Большой семерки", который по ходу дела превратился в саммит "Большой восьмерки". Фактически президент Украины Владимир Зеленский вел этот саммит", – считает аналитик.

По его мнению, этот саммит имел важное значение, поскольку страны G7 публично согласились с мирным планом, предложенным Украиной, а также пообещали наказать президента России Владимира Путина.

"Там, во-первых, Путин был назван военным преступником. Во-вторых там все подписались – от [президента США Джо] Байдена до [Марио] Драги, который в последний раз исполнял обязанности премьера [Италии], – что "полностью поддерживаем предложенный нам господином Зеленским план справедливого мира", состоящий из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины и возвращения к границам 1991 года; обеспечение гарантий безопасности Украины в дальнейшем; восстановление экономика Украины в том числе за счет репараций, наложенных на государство-агрессора; привлечение к суду главных военных преступников", – перечислил Пионтковский.

После того, как этот план был включен в заявление "Большой семерки", он стал ее ультиматумом Путину, считает политолог.

"Это уже не план Зеленского. Это уже ультиматум "Большой восьмерки", включающей себя Украину и семь ведущих индустриальных держав мира", – сказал он.

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