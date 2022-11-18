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Зеленский обсудил с Эрдоганом "зерновое" соглашение, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики

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Зеленский поговорил с Эрдоганом после того, как тот беседовал с Путиным
Зеленский поговорил с Эрдоганом после того, как тот беседовал с Путиным
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил в Twitter.

Зеленский сообщил, что он и Эрдоган приветствовали продление "зерновой сделки" (ее действие было пролонгировано на 120 дней 17 ноября). 

"Поблагодарил за поддержку нашей инициативы Grain From Ukraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасное и энергетическое сотрудничество", – добавил президент Украины. 

Эрдоган сегодня также разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали "зерновую" сделку и переговоры с Украиной.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, энергетика, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность, сотрудничество, зерно
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