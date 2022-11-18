Зеленский обсудил с Эрдоганом "зерновое" соглашение, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики

Зеленский поговорил с Эрдоганом после того, как тот беседовал с Путиным Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский сообщил, что он и Эрдоган приветствовали продление "зерновой сделки" (ее действие было пролонгировано на 120 дней 17 ноября).

"Поблагодарил за поддержку нашей инициативы Grain From Ukraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасное и энергетическое сотрудничество", – добавил президент Украины.

У телефонній розмові з Президентом @RTErdogan привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2022

Эрдоган сегодня также разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали "зерновую" сделку и переговоры с Украиной.