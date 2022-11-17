Зеленский: Предложение Украины – продлить "зерновую инициативу" бессрочно

"Наша экспортная "зерновая инициатива" уже помогает стабилизации. И только что принято решение продлить ее на 120 дней. Но предложение Украины – продлить черноморскую инициативу бессрочно. Это жизненно нужно для стабильности", – сказал президент.
Он напомнил, что Украина основала программу Grain From Ukraine, чтобы вместе с партнерами "оказать столько продовольственной помощи бедным странам, сколько возможно".
"Возвращение мира Украине будет означать, что мы сможем не просто стабилизировать рынок в ответ на кризис, а гарантировать продовольственную стабильность и недопущение любых кризисов", – резюмировал Зеленский.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него. 31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что "зерновое соглашение" продлено еще на 120 дней.