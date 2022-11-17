Зеленский: Предложение Украины – продлить "зерновую инициативу" бессрочно

"Наша экспортная "зерновая инициатива" уже помогает стабилизации. И только что принято решение продлить ее на 120 дней. Но предложение Украины – продлить черноморскую инициативу бессрочно. Это жизненно нужно для стабильности", – сказал президент.

Он напомнил, что Украина основала программу Grain From Ukraine, чтобы вместе с партнерами "оказать столько продовольственной помощи бедным странам, сколько возможно".

"Возвращение мира Украине будет означать, что мы сможем не просто стабилизировать рынок в ответ на кризис, а гарантировать продовольственную стабильность и недопущение любых кризисов", – резюмировал Зеленский.

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