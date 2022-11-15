Зеленский: Считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война

"Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду – это фундаментальное право каждого человека в мире", – сказал он.
Зеленский напомнил, что Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия по морскому пути и может нарастить экспорт еще на 1 млн тонн ежемесячно.
"Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. Также призываю все страны, в том числе ваши страны, уважаемые лидеры G19, присоединиться к нашей инициативе с помощью продовольствием беднейшим. Эта инициатива – Grain From Ukraine – уже нами начата. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год. Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, спасенных от голода", – сказал президент.
По его словам, Украина может экспортировать в этом году 45 млн тонн продовольствия.
"И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всех страдает. Что именно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать создателем победы над голодом и продовольственным кризисом", – заявил глава государства.
Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.
Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.