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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война

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Зерновое соглашение было подписано в июле
Зерновое соглашение было подписано в июле
Фото: EPA

Украина выступает за продление и расширение Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

"Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду – это фундаментальное право каждого человека в мире", – сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия по морскому пути и может нарастить экспорт еще на 1 млн тонн ежемесячно.

"Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. Также призываю все страны, в том числе ваши страны, уважаемые лидеры G19, присоединиться к нашей инициативе с помощью продовольствием беднейшим. Эта инициатива – Grain From Ukraine – уже нами начата. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год. Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, спасенных от голода", – сказал президент.

По его словам, Украина может экспортировать в этом году 45 млн тонн продовольствия.

"И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всех страдает. Что именно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать создателем победы над голодом и продовольственным кризисом", – заявил глава государства.

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.

Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира"среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Большая двадцатка, G20, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20, зерно
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