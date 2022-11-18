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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган обсудил с Путиным "зерновое" соглашение и переговоры с Украиной

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Эрдоган поговорил с Путиным 18 ноября
Эрдоган поговорил с Путиным 18 ноября
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 ноября провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В ходе разговора обсуждались "развитие турецко-российских отношений" и зерновое соглашение.

Эрдоган поблагодарил Путина за "конструктивную позицию" при принятии решения о продлении соглашения еще на 120 дней.

Турецкий лидер также заявил, что продолжение российско-украинской войны "повысит риски", и призвал возобновить дипломатические переговоры. Кроме этого, Эрдоган сказал, что контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, переговоры, война России против Украины, зерно
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