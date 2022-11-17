Россия поняла, что мир не примет отказа – Блинкен о "зерновой сделке"

Блинкен отметил, что президенту РФ Владимиру Путину был направлен четкий сигнал о том, что он должен продлить черноморскую "зерновую инициативу".

"Россия, видимо, почувствовала, что мир не примет отказа Москвы от продления соглашения", – сказал Блинкен.

При этом он отметил, что Путин продолжает игнорировать призывы к деэскалации и обстреливать территорию Украины ракетами. Он заявил, что ответственность за падение ракеты в Польше в конечном итоге несет Россия.