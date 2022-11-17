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Россия поняла, что мир не примет отказа – Блинкен о "зерновой сделке"

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Блинкен высказался о возвращении РФ в "зерновое соглашение"
Блинкен высказался о возвращении РФ в "зерновое соглашение"
Фото: EPA

Согласие России на возобновление черноморской "зерновой инициативе" означает понимание Кремлем того, что мир не примет отказа от ее продления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 17 ноября, сообщает Reuters.

Блинкен отметил, что президенту РФ Владимиру Путину был направлен четкий сигнал о том, что он должен продлить черноморскую "зерновую инициативу". 

"Россия, видимо, почувствовала, что мир не примет отказа Москвы от продления соглашения", – сказал Блинкен.

При этом он отметил, что Путин продолжает игнорировать призывы к деэскалации и обстреливать территорию Украины ракетами. Он заявил, что ответственность за падение ракеты в Польше в конечном итоге несет Россия.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него. 31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.  

Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". 

17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что "зерновое соглашение" продлено еще на 120 дней.

Теги: Россия, Кремль, Энтони Блинкен, война России против Украины, зерно
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