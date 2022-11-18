За время действия "зернового соглашения" из украинских портов вывезли 11 млн продовольствия

С 1 августа из украинских портов вышло более 450 судов с продовольствием. В основном они доставляли продукты питания в африканские и азиатские страны Фото: EPA

"За время с 1 августа из портов Большой Одессы вышло уже более 450 судов. Общий объем продовольствия – 11 млн тонн. География очень обширна: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского союза", – рассказал Зеленский.

По данным Организации Объединенных Наций, больше всего было вывезено кукурузы (41%), пшеницы (30%), подсолнечного масла (7%), рапса (7%) и еще 15% другой продукции.

Он сказал, что благодаря действию "зернового коридора" десятки миллионов людей в разных странах, прежде всего в странах Африки, были спасены от голода, а также "удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке".

"А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта", – подчеркнул президент.

Продление действия "зернового соглашения" он назвал важным шагом и поблагодарил за проделанную работу всю команду, которая занималась этим направлением, а также ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша, Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана.

"Несмотря на все сложности, несмотря на различные манипуляции России, будем и дальше экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. Это очень конкретное дело – то, благодаря чему мир видит значение Украины", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что 17 ноября в Офисе президента состоялось совещание по инициативе Grain from Ukraine. В рамках этой инициативы, как объяснил ранее президент, Украина вместе с партнерами хочет оказать "столько продовольственной помощи бедным странам, сколько возможно".

"У нас есть согласие таких стран, как Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США, присоединиться к работе инициативы. Но это те, кто уже принял решение. Стран-участниц будет больше, – пообещал президент. – Смысл очень прост и максимально конкретен. Все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех, кто больше всего страдает от дефицита еды. Уже скоро дадим больше деталей, как это будет работать".

Он сказал, что из российских агрессии в отношении Украины мир должен сделать выводы и по поводу продоволственной безопасности.

"Я считаю, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу: никогда больше в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен", – убежден президент Украины.