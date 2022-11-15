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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готова договориться о продлении срока действия "зернового соглашения" – Bloomberg

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По информации СМИ, Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение"
По информации СМИ, Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение"
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Россия согласится продлить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН, позволяющее экспортировать украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из Черного моря. Об этом 15 ноября сообщило Bloomberg, ссылаясь на четыре источника.

Источники сообщили, что Россия, вероятно, согласится продлить сделку после истечения срока ее действия 19 ноября. При этом они не уточнили, будет ли РФ добавлять новые условия в обмен на продление сделки или какие-либо другие детали.

Представитель совместного органа, управляющего сделкой, сказал Bloomberg из Стамбула, что сейчас нечего подтверждать или объявлять. Агентство отметило, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго (США) упали на 2,1%.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.

Теги: Россия, Украина, ООН, война, экспорт, Bloomberg, Стамбул, война России против Украины, пшеница, сделка, соглашение, зерно
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