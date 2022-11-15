Россия готова договориться о продлении срока действия "зернового соглашения" – Bloomberg

Источники сообщили, что Россия, вероятно, согласится продлить сделку после истечения срока ее действия 19 ноября. При этом они не уточнили, будет ли РФ добавлять новые условия в обмен на продление сделки или какие-либо другие детали.
Представитель совместного органа, управляющего сделкой, сказал Bloomberg из Стамбула, что сейчас нечего подтверждать или объявлять. Агентство отметило, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго (США) упали на 2,1%.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября. Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.