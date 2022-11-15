Россия готова договориться о продлении срока действия "зернового соглашения" – Bloomberg

Источники сообщили, что Россия, вероятно, согласится продлить сделку после истечения срока ее действия 19 ноября. При этом они не уточнили, будет ли РФ добавлять новые условия в обмен на продление сделки или какие-либо другие детали.

Представитель совместного органа, управляющего сделкой, сказал Bloomberg из Стамбула, что сейчас нечего подтверждать или объявлять. Агентство отметило, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго (США) упали на 2,1%.