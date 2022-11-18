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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные удары РФ вывели из строя почти половину украинской энергосистемы – Шмыгаль

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Шмыгаль: Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения
Шмыгаль: Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения
Фото: kmu.gov.ua

Российские ракетные удары вывели из строя почти половину украинской энергосистемы.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, трансляция велась в YouTube. 

Шмыгаль отметил, что во время встречи с Домбровскисом обсуждал усиление санкций против России и вызовы, которые стоят перед Украиной в сфере финансовой и энергетической безопасности, также речь шла о евроинтеграции Украины и послевоенном восстановлении страны.   

Украина ожидает на следующей неделе получить от Евросоюза €2,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщил премьер-министр. 

"Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только за 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя. Поэтому в этих условиях мы нуждаемся в дополнительной поддержке наших европейских партнеров как в сфере энергетики – поставок дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа, а также другой поддержке энергетического сектора", – добавил он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киев. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны. Вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, обстрелы, Евросоюз, Валдис Домбровскис, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема
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