Ракетные удары РФ вывели из строя почти половину украинской энергосистемы – Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, трансляция велась в YouTube.

Шмыгаль отметил, что во время встречи с Домбровскисом обсуждал усиление санкций против России и вызовы, которые стоят перед Украиной в сфере финансовой и энергетической безопасности, также речь шла о евроинтеграции Украины и послевоенном восстановлении страны.

Украина ожидает на следующей неделе получить от Евросоюза €2,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщил премьер-министр.

"Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только за 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя. Поэтому в этих условиях мы нуждаемся в дополнительной поддержке наших европейских партнеров как в сфере энергетики – поставок дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа, а также другой поддержке энергетического сектора", – добавил он.